JEE Main 2026: राजस्थान से निकले सबसे ज्यादा टॉपर, दिल्ली के श्रेयस मिश्रा का भी नाम शामिल
JEE Main 2026 के नतीजे घोषित हो गए हैं। सेशन 1 यानी जनवरी के सेशन में दिल्ली के श्रेयस मिश्रा समेत 12 छात्रों का नाम शामिल है जिन्होंने 100 पर्सेंटाइल हासिल की है।
JEE Main 2026 Topper: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक JEE Main 2026 का रिजल्ट आते ही छात्रों, अभिभावकों और कोचिंग संस्थानों के बीच चर्चा तेज हो गई है। इस बार का रिजल्ट कई मायनों में खास रहा लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां राजस्थान ने बटोरीं। इस राज्य से सबसे ज्यादा टॉप स्कोरर सामने आए हैं। हालांकि, दिल्ली के श्रेयस मिश्रा का भी नाम उन टॉपर्स की लिस्ट में शुमार है जिन्होने 100 पर्सेंटाइल हासिल की है।
राजस्थान ने मारी बाजी, सबसे ज्यादा टॉपर यहीं से
इस साल कुल 12 छात्रों ने परफेक्ट NTA स्कोर यानी 100 पर्सेंटाइल हासिल किया। इनमें सबसे ज्यादा तीन छात्र राजस्थान से हैं। यानी टॉप पर राजस्थान का साफ दबदबा देखने को मिला। पिछले कुछ वर्षों से यह राज्य लगातार अच्छे परिणाम देता रहा है और इस बार भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया गया। आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा, जहां से दो छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल किया। बाकी टॉपर देश के अलग अलग हिस्सों से आए, जिससे यह साफ होता है कि प्रतिभा पूरे देश में फैली हुई है।
इन राज्यों से आए बाकी टॉपर
दिल्ली, बिहार, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्यों से भी एक एक छात्र ने परफेक्ट स्कोर हासिल किया। यानी यह रिजल्ट केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश की भागीदारी इसमें दिखी।
यह विविधता इस परीक्षा की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है, जहां छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक के छात्र एक ही मंच पर मुकाबला करते हैं।
ये हैं 100 पर्सेंटाइल पाने वाले 12 छात्र
Paper 1 यानी B.E. और B.Tech. में जिन छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल किया, उनके नाम इस प्रकार हैं:
श्रेयस मिश्रा - दिल्ली (NCT)
नरेंद्रबाबूगरी माहिथ - आंध्र प्रदेश
शुभम कुमार - बिहार
कबीर छिल्लर - राजस्थान
चिरंजीब कर - राजस्थान
भावेश पात्रा - ओडिशा
अनय जैन - हरियाणा
अर्णव गौतम - राजस्थान
पासला मोहित - आंध्र प्रदेश
माधव विरादिया - महाराष्ट्र
पुरोहित निमय - गुजरात
विवान शरद माहिश्वरी - तेलंगाना
इन सभी छात्रों ने अलग अलग परिस्थितियों में तैयारी की, लेकिन मेहनत, अनुशासन और लगातार अभ्यास के दम पर देशभर में अपनी पहचान बनाई।
100 पर्सेंटाइल का मतलब क्या होता है
बहुत से लोगों को लगता है कि 100 पर्सेंटाइल का मतलब 100 प्रतिशत अंक होता है, जबकि ऐसा नहीं है। पर्सेंटाइल का मतलब होता है कि उस छात्र का प्रदर्शन परीक्षा में शामिल बाकी सभी उम्मीदवारों से बेहतर रहा। यानी वह सबसे ऊपर की रैंकिंग में है। यह स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से तैयार किया जाता है ताकि अलग अलग शिफ्टों की कठिनाई का असर छात्रों के परिणाम पर न पड़े।
क्यों खास माना जा रहा है इस साल का रिजल्ट
इस बार का परिणाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि प्रतियोगिता पहले से ज्यादा कड़ी रही। लाखों छात्रों ने परीक्षा दी और सीमित सीटों के लिए मुकाबला किया। ऐसे में 100 पर्सेंटाइल हासिल करना केवल अच्छे नंबर लाने का मामला नहीं होता, बल्कि यह लगातार प्रदर्शन, समय प्रबंधन और मानसिक संतुलन का भी परिणाम होता है।
कोचिंग हब और तैयारी का माहौल भी चर्चा में
राजस्थान खासतौर पर इसलिए सुर्खियों में आता है क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का माहौल है। यहां छात्रों को टेस्ट सीरीज, नियमित अभ्यास और प्रतिस्पर्धी वातावरण मिलता है, जो उन्हें राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के लिए तैयार करता है। गौरतलब है कि केवल कोचिंग ही सफलता की गारंटी नहीं होती। सही रणनीति, आत्मअनुशासन और लगातार अभ्यास ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
अब आगे छात्रों के सामने क्या होगा
रिजल्ट के बाद अब छात्रों की नजर अगली प्रक्रिया पर है, जिसमें रैंक के आधार पर कॉलेज चयन, काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट शामिल होते हैं। यही वह चरण होता है जहां से असली एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है और छात्रों का सपना किसी संस्थान में दाखिले के रूप में आकार लेता है। इस समय छात्र अपने स्कोर का विश्लेषण करने, संभावित कॉलेजों का अनुमान लगाने और आगे की रणनीति बनाने में जुट जाते हैं।
