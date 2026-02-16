JEE Main Result 2026: बीते साल के रिजल्ट में 24 टॉपर्स को मिला था 100 पर्सेंटाइल, इस बार क्या हाल
jee main 2026 result: पिछले साल रिकॉर्ड 100 पर्सेंटाइल वालों की भरमार थी, 24 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल किया है। इस साल कम संख्या हैं लेकिन मुकाबला और ज्यादा कड़ा नजर आया।
jee main 2026 result: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में गिनी जाने वाली JEE Main का रिजल्ट हर साल लाखों परिवारों की उम्मीदों का फैसला करता है। इस बार JEE Main 2026 का परिणाम आते ही छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा कि आखिर 2025 के आखिरी सेशन यानी जेईई मेन की बीती परीक्षा और 2026 के पहले सेशन के रिजल्ट में कितना अंतर रहा। National Testing Agency यानी एनटीए द्वारा घोषित आंकड़ों को देखें तो तस्वीर साफ दिखती है।
2025 में बना था बड़ा रिकॉर्ड
JEE Main 2025 के सेशन 2 का जब परिणाम घोषित हुआ था, तब कुल 24 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल स्कोर हासिल किया था। यह संख्या अपने आप में बहुत बड़ी मानी गई थी। उस साल राजस्थान सबसे आगे रहा था, जहां से सात छात्रों ने परफेक्ट स्कोर हासिल किया। महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से भी कई टॉपर सामने आए। खास बात यह रही कि दो छात्राएं भी 100 पर्सेंटाइल क्लब में शामिल हुईं, जिससे यह संदेश गया कि प्रतियोगिता हर स्तर पर संतुलित हो रही है। 2025 का रिजल्ट संख्या के लिहाज से बड़ा था, लेकिन उसी ने 2026 के लिए अपेक्षाएं और ऊंची कर दी थीं।
2026 में संख्या घटी
JEE Main 2026 का परिणाम सामने आया तो इस बार केवल 12 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल किया। पहली नजर में यह संख्या कम लग सकती है, लेकिन शिक्षा विशेषज्ञ इसे परीक्षा के और अधिक प्रतिस्पर्धी होने का संकेत मान रहे हैं। कम छात्रों का 100 पर्सेंटाइल तक पहुंचना यह दिखाता है कि इस बार पेपर का स्तर, प्रश्नों की संतुलन संरचना और स्कोर नॉर्मलाइजेशन ज्यादा सख्त रहा। यानी टॉप तक पहुंचना पहले से ज्यादा मुश्किल हुआ।
राजस्थान का दबदबा लगातार कायम
2026 में भी राजस्थान ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इस राज्य से सबसे ज्यादा तीन छात्र 100 पर्सेंटाइल लाने में सफल रहे। पिछले कई वर्षों से कोटा जैसे शिक्षा केंद्रों की तैयारी संस्कृति का असर लगातार परिणामों में दिखाई दे रहा है। यह सिलसिला बताता है कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर एक स्थिर इकोसिस्टम बन चुका है, जहां नियमित टेस्ट, विश्लेषण और अनुशासित तैयारी पर जोर दिया जाता है।
दूसरे राज्यों की भागीदारी भी मजबूत
आंध्र प्रदेश इस बार दूसरे स्थान पर रहा, जहां से दो छात्रों ने परफेक्ट स्कोर हासिल किया। इसके अलावा दिल्ली, बिहार, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्यों से एक एक छात्र टॉपर बना। यह विविधता इस परीक्षा की असली पहचान है। छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक के छात्र एक ही परीक्षा में बराबरी से मुकाबला करते दिखाई देते हैं।
2025 बनाम 2026, क्या कहते हैं आंकड़े
अगर दोनों वर्षों की तुलना करें तो 2025 में टॉपर्स की संख्या ज्यादा थी, जबकि 2026 में चयन ज्यादा चुनिंदा रहा। 2025 में व्यापक भागीदारी और अधिक परफेक्ट स्कोर देखने को मिले। 2026 में कम छात्रों का 100 पर्सेंटाइल तक पहुंचना यह दर्शाता है कि मेरिट की रेखा और ऊपर खिंच गई। एक और बड़ा फर्क यह रहा कि 2025 में कई राज्यों से क्लस्टर के रूप में टॉपर आए थे, जबकि 2026 में टैलेंट ज्यादा फैला हुआ दिखा, यानी हर राज्य से सीमित लेकिन मजबूत प्रदर्शन सामने आया।
ये रहे 2026 के 100 पर्सेंटाइल हासिल करने वाले छात्र
Paper 1 B.E. और B.Tech. में जिन 12 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल किया, उनके नाम हैं श्रेयस मिश्रा (दिल्ली), नरेंद्रबाबूगरी माहिथ (आंध्र प्रदेश), शुभम कुमार (बिहार), कबीर छिल्लर (राजस्थान), चिरंजीब कर (राजस्थान), भावेश पात्रा (ओडिशा), अनय जैन (हरियाणा), अर्णव गौतम (राजस्थान), पासला मोहित (आंध्र प्रदेश), माधव विरादिया (महाराष्ट्र), पुरोहित निमय (गुजरात), विवान शरद माहिश्वरी (तेलंगाना)।
