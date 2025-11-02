Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़JEE Main 2026 Registration Begins: NTA to provide Virtual Calculator for Candidates
जेईई मेंस में मिलेगा वर्चुअल कैलकुलेटर, स्क्रीन मैग्नीफायर से टेक्स्ट-आंकड़े कर सकेंगे जूम

जेईई मेंस में मिलेगा वर्चुअल कैलकुलेटर, स्क्रीन मैग्नीफायर से टेक्स्ट-आंकड़े कर सकेंगे जूम

संक्षेप: JEE Main 2026 Registration Begins: एनटीए ने शनिवार को जनवरी सत्र की अधिसूचना जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। इस साल परीक्षा में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा बदलाव परीक्षार्थियों को पहली बार वर्चुअल कैलकुलेटर मिलना है।

Sun, 2 Nov 2025 07:19 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनटीए ने शनिवार को जनवरी सत्र की अधिसूचना जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। इस साल परीक्षा में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा बदलाव परीक्षार्थियों को पहली बार वर्चुअल कैलकुलेटर मिलना है। इस बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी मोड) में वर्चुअल कैलकुलेटर का विकल्प मिलेगा। इससे परीक्षार्थी गणित के प्रश्नों को हल करने में जोड़, घटाव, गुणा, भाग, रूट और प्रतिशत जैसे टूल्स का उपयोग कर सकेंगे। यह सुविधा जेईई-मेन के इतिहास में पहली बार दी जा रही है। इस साल परीक्षा इंटरफेस को भी आधुनिक बनाया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परीक्षार्थी अब स्क्रीन मैग्नीफायर की मदद से टेक्स्ट और आंकड़ों को जूम-इन कर देख सकेंगे। डार्क मोड, फॉन्ट साइज और कर्सर आकार बदलने की सुविधा भी दी जाएगी। जेईई-मेन परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र 21 से 30 जनवरी के बीच और दूसरा सत्र एक से नौ अप्रैल तक होगा। पहले सत्र का आवेदन 27 नवंबर तक होगा। दूसरे सत्र के आवेदन फरवरी में शुरू होंगे।

जेईई मेन 2026 योग्यता- जेईई मेन 2026 में अप्लाई करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। जिन कैंडिडेट्स ने 2024 या 2025 में कक्षा 12वीं पास की है, या 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए कैंडिडेट्स के पास फिजिक्स और मैथ्स के साथ-साथ केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और टेक्निकल वोकेशनल में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए।

आवेदन शुल्क- जेईई मेन 2025 सेशन 1 एग्जाम फॉर्म भरने के साथ ही अनारक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को 1000 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 900 रुपये अनरिजर्व, जनरल ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को 800 रुपये शुल्क जमा करना होगा। वहीं एससी/ एसटी/ ट्रांसजेंडर/ पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए आवेदन फीस 500 रुपये तय की गई है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:बिहार CGL और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती को लेकर अहम नोटिस जारी, दी गई यह नई सुविधा
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
JEE Main
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।