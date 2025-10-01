JEE Main 2026: Registration begins in October at jeemain nta nic in aadhaar card and 10th marksheet details must match JEE Main 2026: अक्टूबर में jeemain.nta.nic.in पर शुरू होंगे जेईई मेन आवेदन, 10वीं मार्कशीट व आधार डिटेल्स मैच होना जरूरी, Career Hindi News - Hindustan
Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 02:37 PM
JEE Main 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) अक्टूबर माह में जेईई मेन 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। एनटीए ने कहा कि जेईई मेन 2026 दो सत्रों में होगा। पहला जनवरी 2026 में और दूसरा अप्रैल 2026 के तीसरे सप्ताह में होगा। हालांकि अभी तक एनटीए ने जेईई मेन आवेदन शुरू होने की सटीक तिथि नहीं बताई है। एनटीए की ताजा एडवाइजरी के मुताबिक 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड की डिटेल्स जैसी जैसी होनी चाहिए। नाम व जन्मतिथि समान हो। एनटीए के नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन में विद्यार्थियों का आधार कार्ड में नाम और जन्म तिथि 10 वीं बोर्ड के सर्टिफिकेट के अनुरूप आवश्यक है। आधार कार्ड पर पिता का नाम और पता ठीक होने के साथ-साथ विद्यार्थियों का लेटेस्ट फोटोग्राफ आवश्यक है।

जेईई मेन पेपर-1 अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में बीटेक/बीई प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है।

सभी दस्तावेज अपडेट करने का एनटीए का आदेश

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन-2026 के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को दस्तावेज अपडेट करने होंगे। अभी छात्रों के पास समय है। इसलिए समय से इसकी तैयारी करने को कहा गया है।

कौन-कौन से दस्तावेज अपडेट करने होंगे :

आधार कार्ड, सही नाम, जन्मतिथि (10वीं सर्टिफिकेट के अनुसार), नवीनतम फोटो, पता और पिता का नाम अपडेट होना चाहिए। यूडीआईडी कार्ड (दिव्यांग छात्रों के लिए) वैध और अपडेटेड होना चाहिए। श्रेणी प्रमाणपत्र (इडब्लूएस/एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल ) वैध और अपडेटेड होना जरूरी है। एनटीए ने छात्रों से कहा है कि वे वेबसाइट http://www.nta.ac.in और https://jeemain.nta.nic.in पर समय-समय पर विजिट करते रहें, ताकि हर निर्देश मिल सके।

