JEE Main 2026 Preparation Tips: जेईई मेन 2026 टॉपर्स लिस्ट में चाहिए नाम, तो जोनिए एग्जाम टॉप टिप्स और ट्रिक

How to do preparation for IIT JEE Main 2026: जेईई मेन्स एग्जाम में हर एक छात्र बेहतर प्रदर्शन करना चाहता है और किसी बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी, एनआईटी या फिर आईआईआईटी में एडमिशन लेना चाहता है। इसके लिए उनके मन में सवाल आता है कि वे कैसे जेईई मेन्स एग्जाम की तैयारी करें। एक बेस्ट स्ट्रेटजी किसी भी एग्जाम को पास करने की सफलता की कुंजी है। जेईई मेन्स एग्जाम को हर एक छात्र क्रैक करना चाहता है और टॉपर्स लिस्ट में अपनी जगह बनाना चाहता है। आइए आपको टॉप टिप्स और ट्रिक बताते हैं जिनको फॉलो कर जेईई मेन एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं।

डेली टाई टेबल- किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे जरूरी होता है टाईम टेबल। अपने लिए एक अच्छा-सा स्टडी प्लान बनाइए। इससे तैयारी करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। टाईम टेबल में अपने रिवीजन के लिए भी समय दीजिए।

नींद पूरी करें- परीक्षा के दौरान 7-8 घंटे की पूरी नींद लेना जरूरी है। यह याददाश्त को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है।

सब्जेक्ट वाइज फॉर्मूला शीट- फिजिक्स-कैमिस्ट्री-मैथ्स के सभी फॉर्मूला को एक जगह लिखकर, उनकी एक शीट तैयार कीजिए। ऐसा करने पर आप फॉर्मूले को रिवाइज करने के लिए हर समय अपने साथ रख सकते हैं और आपको जल्दी सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे।

एक्टिव रिकॉल- जो पढ़ा है, उसे बिना देखे याद करने की कोशिश करें। इससे याददाश्त मजबूत होती है और परीक्षा में उत्तर लिखने में आपको बहुत मदद मिलेगी।

स्टडी मटेरियल की लिस्ट बनाएं- सबसे पहले स्टूडेंट्स को अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करना चाहिए और इसके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल एनसीईआरटी की किताबें हैं। इसके अलावा आपको एक्सपर्ट्स शिक्षकों द्वारा बताई गई बहुत सारी अन्य किताबों को भी पढ़ना चाहिए।

नोट्स को आसान बनाएं- रंगीन पेन, हाईलाइटर और फ्लोचार्ट्स का उपयोग करके अपने नोट्स को बनाएं।

मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज बनाएगी परफेक्ट- जेईई मेन्स एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर या फिर मॉक टेस्ट सीरीज जरूर देनी चाहिए। जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकें और अपनी कमियों में सुधार कर पाएं।

पिछले साल के प्रश्नपत्र हल करें- स्टूडेंट्स को पिछले साल के पेपर को जरूर हल करना चाहिए, जिससे उन्हें एक आइडिया आ जाए कि जेईई मेन्स परीक्षा किस प्रकार की होगी और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा।

कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स की सहायता लें- हम सभी जानते हैं कि सेल्फ स्टडी से भी हम परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट की सहायता से आपको जेईई मेन्स एग्जाम के लिए बेहतर गाइडेंस मिलेगी, जिससे आप एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे।