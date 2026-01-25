JEE Main 2026: पहले सेशन में परीक्षा देने खूब पहुंचे छात्र, कितना प्रतिशत रहा अटेंडेंस; NTA ने जारी किए आंकड़े

संक्षेप: जेईई मेन 2026 परीक्षा की शुरुआत 21 जनवरी 2026 से हुई थी, जो अब तक 21, 22, 23 और 24 जनवरी को सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है।

JEE Main 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) इस समय JEE Main 2026 के पहले सेशन का आयोजन कर रही है। परीक्षा की शुरुआत 21 जनवरी 2026 से हुई थी, जो अब तक 21, 22, 23 और 24 जनवरी को सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है। पहले सेशन के तहत अभी 28 और 29 जनवरी 2026 को परीक्षा आयोजित की जानी बाकी है। NTA द्वारा 24 जनवरी 2026 को साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, JEE Main 2026 के लिए कुल 8,01,326 उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए शेड्यूल किया गया था। इनमें से 7,70,441 उम्मीदवार वास्तव में परीक्षा में शामिल हुए। इस तरह परीक्षा की कुल उपस्थिति दर 96.15 प्रतिशत दर्ज की गई, जो अब तक के उच्च स्तरों में से एक मानी जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आधार सत्यापन की स्थिति: 96 प्रतिशत से अधिक उम्मीदवार वेरिफाइड JEE Main 2026 में इस बार आधार सत्यापन को अनिवार्य किया गया है। NTA के आंकड़ों के मुताबिक, परीक्षा में शामिल हुए 7.70 लाख उम्मीदवारों में से 7,40,412 उम्मीदवार आधार से सत्यापित पाए गए। यह कुल उपस्थित उम्मीदवारों का 96.10 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि आधार आधारित पहचान प्रणाली बड़े पैमाने पर सफल रही।

दिव्यांग उम्मीदवारों की भागीदारी: 2,563 अभ्यर्थी शामिल JEE Main 2026 परीक्षा में दिव्यांग (PwD) श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या भी सामने आई है। NTA के अनुसार, पहले सेशन के दौरान कुल 2,563 PwD उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया, जिनके लिए परीक्षा केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं।

आधार अनिवार्यता: 2026 से लागू नया नियम इस वर्ष से JEE Main 2026 के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकरण के दौरान उम्मीदवारों को अपना 12 अंकों का आधार नंबर या डिजिलॉकर क्रेडेंशियल इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके जरिए UIDAI डाटाबेस से नाम, जन्मतिथि और फोटो जैसी जानकारी स्वतः भर जाती है। परीक्षा में किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवारों को अपना आधार, विशेषकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन , पहले से अनलॉक रखने की सलाह दी गई है।

एडमिट कार्ड और पहचान पत्र: परीक्षा केंद्र में क्या जरूरी NTA ने स्पष्ट किया है कि JEE Main 2026 में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। पहचान पत्र में वही विवरण होना चाहिए जो पंजीकरण के समय भरा गया हो। परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दोनों की जांच की जा रही है।

परीक्षा तिथियां और शिफ्ट: दो शिफ्ट में हो रहा आयोजन JEE Main 2026 सेशन-1 की परीक्षा 21, 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी को आयोजित की जा रही है।

पेपर-1 (बीई/बीटेक) दो शिफ्ट में हो रहा है -

सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

शाम 3 बजे से 6 बजे तक पेपर-2 (बीआर्क/बीप्लानिंग) केवल 29 जनवरी को एक ही शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा।