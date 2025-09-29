JEE Main 2026: आवेदन से पहले डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना जरूरी, इन बातों का भी रखें ध्यान

NTA ने JEE Main 2026 के लिए छात्रों को आवेदन से पहले Aadhaar, UDID और श्रेणी प्रमाण पत्र अपडेट करने की सलाह दी है। जानें किन दस्तावेज़ों की जांच जरूरी है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने सोमवार को JEE Main 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। इस साल परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी पहला जनवरी 2026 और दूसरा अप्रैल 2026 में। पहले सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अक्टूबर 2025 में jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध होगा।

NTA ने उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे आवेदन करने से पहले अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की जांच और अपडेट कर लें। ऐसा करने से आवेदन या प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है।

JEE Main 2026: किन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना जरूरी है आधिकारिक नोटिस के अनुसार, छात्रों को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की सटीकता सुनिश्चित करनी चाहिए:

आधार कार्ड: नाम, जन्मतिथि (कक्षा 10 के प्रमाण पत्र के अनुसार), नवीनतम फोटो, पता और पिता का नाम सही होना चाहिए।

UDID कार्ड (विकलांग उम्मीदवारों के लिए): कार्ड वैध होना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो नवीनीकरण कराएं।

श्रेणी प्रमाण पत्र: EWS, SC, ST या OBC-NCL श्रेणी के उम्मीदवारों के पास वैध और अपडेटेड प्रमाण पत्र होना चाहिए। NTA ने चेतावनी दी है कि डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती होने पर आवेदन रद्द हो सकता है या बाद में अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते अपने दस्तावेज़ अपडेट कर लेने चाहिए।

नियमित अपडेट और नोटिफिकेशन की जांच करें उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से nta.ac.in और jeemain.nta.nic.in वेबसाइट पर जाएं और सभी नवीनतम नोटिस, निर्देश और महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी लें।