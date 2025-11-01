JEE Main 2026 : BTech के लिए जेईई मेन रजिस्ट्रेशन jeemain.nta.nic.in पर शुरू,कब होगी परीक्षा, अहम तिथियां, 10 बड़ी बातें

संक्षेप: JEE Main 2026: जेईई मेन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन jeemain.nta.nic.in पर शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि 27 नवंबर है। जेईई मेन 2026 सेशन 1 के एग्जाम 21 से 30 जनवरी तक और सेशन 2 के एग्जाम 1 से 10 अप्रैल तक होंगे।

JEE Main 2026 Registration , jeemain.nta.nic.in : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीटेक और बीआर्क कोर्सेज में दाखिला चाह रहे अभ्यर्थी jeemain.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एनटीए जेईई मेन आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। जेईई मेन 2026 के लिए 27 नवंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। जेईई मेन पेपर-1 अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में बीटेक/बीई प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है।

यहां पढ़ें जेईई मेन 2026 की 10 सबसे खास बातें 1. आधार कार्ड रखें अपडेट एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कुछ दिनों पहले उम्मीदवारों को जेईई मेन 2026 एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए अपने आधार, यूडीआईडी और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट रखने का भी निर्देश दिया था। ऐसे में उम्मीदवार अपने आधार कार्ड अपडेट करके रखें। हालांकि एनटीए ने स्पष्ट किया है कि आधार ​​कार्ड अपडेट करने संबंधी उसकी लेटेस्ट एडवाइजरी का जेईई मेन 2026 के सिटी अलॉटमेंट से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। एनटीए ने कहा कि कुछ उम्मीदवारों को अपने आधार कार्ड, कक्षा 10 के प्रमाण पत्र और अन्य सहायक दस्तावेजों में दी गई डिटेल्स में अंतर के कारण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय समस्याओं का सामना करना पड़ा।

2. कब होगी जेईई मेन परीक्षा, जानें अहम तिथियां एनटीए जेईई मेन 2026 का आयोजन दो सत्रों - जनवरी और अप्रैल में करेगा। कुछ दिन पहले एनटीए ने जेईई मेन एग्जाम की तारीख की घोषणा की थी। जेईई मेन 2026 सेशन 1 के एग्जाम 21 से 30 जनवरी तक और सेशन 2 के एग्जाम 1 से 10 अप्रैल तक होंगे।

3. क्या है जेईई मेन 2026 की योग्यता जेईई मेन 2026 में अप्लाई करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। जिन कैंडिडेट्स ने 2024 या 2025 में कक्षा 12वीं पास की है, या 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए कैंडिडेट्स के पास फिजिक्स और मैथ्स के साथ-साथ केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और टेक्निकल वोकेशनल में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए।

- दाखिले के समय इंजीनियरिंग संस्थान आमतौर पर 75 फीसदी मार्क्स मांगते हैं।

4. जेईई मेन आवेदन फीस - जेईई मेन 2025 सेशन 1 एग्जाम फॉर्म भरने के साथ ही अनारक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को 1000 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

- ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 900 रुपये अनरिजर्व, जनरल ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को 800 रुपये शुल्क जमा करना होगा।

- एससी/ एसटी/ ट्रांसजेंडर/ पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए आवेदन फीस 500 रुपये तय की गई है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

5. क्या जेईई मेन बीटेक एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है जेईई मेन 2026 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अनुसार जेईई मेन बीटेक एग्जाम पैटर्न 2026 पिछले साल जैसा ही रहेगा। इसमें कुल 75 सवाल होंगे जो कुल 300 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन पेपर तीन सेक्शन में बंटा होगा -- फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथेमेटिक्स। हर सेक्शन में दो सब-सेक्शन होंगे -- सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20 सवाल होंगे, जबकि सेक्शन बी में सभी 3 सब्जेक्ट में 5 सवाल होंगे। पांचों प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन की सुविधा पिछले साल एनटीए ने खत्म कर दी थी।

6. जेईई मेन मार्किंग स्कीम क्या है जेईई मेन 2026 में हर सही जवाब के लिए चार मार्क्स मिलेंगे और हर गलत जवाब के लिए 1 मार्क्स कम हो जाएगा। बिना अटेम्प्ट किए गए सवालों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।

7. जेईई मेन 2026 अहम तिथियां सेशन 1 (जनवरी 2026): JEE (मेन) - 2026 - एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जमा करने की तारीख 31 अक्टूबर 2025 से 27 नवंबर 2025

एप्लीकेशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख- 27 नवंबर 2025 (रात 11:50 बजे तक)

ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी में सुधार- NTA वेबसाइट पर बाद में जारी होगा।

एग्जाम सिटी कब आएगी- जनवरी 2026 के पहले हफ़्ते में

एडमिट कार्ड -परीक्षा की तारीख से 03-04 दिन पहले

परीक्षा की तारीखें - 21 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 के बीच

रिजल्ट की घोषणा - 12 फरवरी, 2026 तक

सेशन 2 (अप्रैल 2026): JEE (मेन) - 2026 एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जमा करना- जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते से

परीक्षा की तारीखें - 02 अप्रैल 2026 से 09 अप्रैल 2026 के बीच

रिजल्ट की घोषणा 20 अप्रैल, 2026 तक

अन्य सभी तिथियां बाद में जारी होंगी।

8. जेईई मेन में दो पेपर होते हैं – पेपर 1 का आयोजन बीई, बीटेक दाखिले के लिए और पेपर 2 बीआर्क व बी प्लानिंग आर्किटेक्चर वालों के लिए होता है।

9. कैसे कर सकेंगे आवेदन - JEE Mains 2026 के लिए रजिस्टर करने के स्टेप्स स्टेप 1: jeemain.nta.nic.in पर जाएं

स्टेप 2: जेईई मेन सेशन 1 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3: अगली विंडो पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स और दूसरी जानकारी डालें

स्टेप 4: अगले स्टेप में कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा।

स्टेप 5: फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करें।

स्टेप 6: जेईई मेन एप्लीकेशन फॉर्म 2026 सबमिट करें

स्टेप 7: कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें