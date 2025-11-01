JEE Main: जेईई मेन में बड़ा बदलाव, मिलेगी वर्चअल कैलकुलेटर की सुविधा, CBT में कैसे करेगा यह काम

संक्षेप: JEE Main 2026: जेईई मेन 2026 में पहली बार उम्मीदवारों को एक ऑनस्क्रीन स्टैंडर्ड कैलकुलेटर की सुविधा मिलेगी जिससे स्टूडेंट्स बेसिक कैलकुलेशन कर सकेंगे।

JEE Main 2026: जेईई मेन 2026 में पहली बार उम्मीदवारों को एक ऑनस्क्रीन स्टैंडर्ड कैलकुलेटर की सुविधा मिलेगी जिससे स्टूडेंट्स बेसिक कैलकुलेशन कर सकेंगे। एनटीए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन अभ्यर्थियों को पहली बार यह सहूलियत देने जा रहा है। हालांकि एनटीए ने एग्जाम के दौरान फिजिकल कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इससे पहले तक जेईई मेन एग्जाम में न तो ऑनस्क्रीन कैलकुलेटर था और न ही अभ्यर्थियों को इसे ले जाने की इजाजत थी। अब इस बार एनटीए ने एग्जाम पैटर्न में एक बड़ा बदलाव करते हुए एक सीबीटी कैलकुलेटर (ऑनस्क्रीन स्टैंडर्ड कैलकुलेटर) लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें स्क्वायर रूट, परसेंटेज और भी बहुत कुछ इस तरह के फंक्शन होंगे।

अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर में फिजिकल कैलकुलेटर ले जाने की इजाजत नहीं है। एग्जाम के दौरान जिनके पास कैलकुलेटर होगा, उन्हें एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा। फिजिकल कैलकुलेटर के इस्तेमाल को अनुचित साधनों में माना जाएगा जिससे उन्हें डिसक्वालिफाई किया जा सकता है।

अन्य बदलाव - परीक्षा तिथि में बदलाव जेईई मेन 2026 सेशन 1 के एग्जाम 21 से 30 जनवरी तक और सेशन 2 के एग्जाम 2 से 9 अप्रैल तक होंगे। हालांकि कुछ दिन पहले एनटीए ने कहा था कि जेईई मेन सेशन 2 के एग्जाम 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक होंगे। ऐसे में सेशन 2 के एग्जाम शेड्यूल में बदलाव हुआ है। सेशन-1 की तिथियां जस की तस है।

- एग्जाम सिटी की संख्या बढ़ी जेईई मेन परीक्षा 2026 का आयोजन 39 और अधिक शहरों में होगा। एनटीए ने इस साल एग्जाम शहरों की संख्या 284 से बढ़ाकर 323 कर दी है।

कब होगी जेईई मेन परीक्षा, जानें अहम तिथियां एनटीए जेईई मेन 2026 का आयोजन दो सत्रों - जनवरी और अप्रैल में करेगा। कुछ दिन पहले एनटीए ने जेईई मेन एग्जाम की तारीख की घोषणा की थी। जेईई मेन 2026 सेशन 1 के एग्जाम 21 से 30 जनवरी तक और सेशन 2 के एग्जाम 2 से 9 अप्रैल तक होंगे।

जेईई मेन बीटेक एग्जाम पैटर्न जेईई मेन 2026 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अनुसार जेईई मेन बीटेक एग्जाम पैटर्न 2026 पिछले साल जैसा ही रहेगा। इसमें कुल 75 सवाल होंगे जो कुल 300 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन पेपर तीन सेक्शन में बंटा होगा -- फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथेमेटिक्स। हर सेक्शन में दो सब-सेक्शन होंगे -- सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20 सवाल होंगे, जबकि सेक्शन बी में सभी 3 सब्जेक्ट में 5 सवाल होंगे। पांचों प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन की सुविधा पिछले साल एनटीए ने खत्म कर दी थी।