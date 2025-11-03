JEE Main 2026: एनटीए ने किया साफ जेईई मेन 2026 परीक्षा में 'कैलकुलेटर' के इस्तेमाल की अनुमति नहीं
संक्षेप: JEE Main 2026: NTA ने साफ कर दिया है कि जेईई मेन 2026 परीक्षा के दौरान छात्रों को किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी, जिसमें ऑन-स्क्रीन वर्चुअल कैलकुलेटर भी शामिल है।
JEE Main 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली JEE Main 2026 परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है। NTA ने साफ कर दिया है कि परीक्षा के दौरान छात्रों को किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी, जिसमें ऑन-स्क्रीन वर्चुअल कैलकुलेटर भी शामिल है।
क्या था भ्रम?
दरअसल एनटीए ने जेईई मेन 2026 के लिए जारी किए गए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पहले यह लिखा था कि कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) के दौरान उम्मीदवारों को एक ऑन-स्क्रीन स्टैंडर्ड कैलकुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। इस जानकारी के कारण छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। इस बुलेटिन में यह भी बताया गया था कि यह कैलकुलेटर जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्गमूल और प्रतिशत जैसे बुनियादी कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
एनटीए ने दी सफाई
एनटीए ने रविवार रात एक नोटिस जारी कर स्पष्ट किया कि बुलेटिन में ऑन-स्क्रीन कैलकुलेटर के बारे में "टाइपिंग एरर" के कारण हुआ था। एनटीए ने कहा कि भले ही उनके सामान्य परीक्षा प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेटर की सुविधा मौजूद हो, लेकिन जेईई मेन परीक्षा में इसका उपयोग सख्त मना है।
NTA ने अपने नोटिस में कहा, "JEE (Main) – 2026 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में यह बताया गया था कि सीबीटी के दौरान एक ऑन-स्क्रीन स्टैंडर्ड कैलकुलेटर उपलब्ध होगा। हालांकि यह सुविधा सामान्य टेस्ट कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म का हिस्सा है और JEE (Main) पर लागू नहीं होती, क्योंकि इस परीक्षा में किसी भी रूप में कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमित नहीं है।"
एनटीए ने इस टाइपिंग एरर के कारण हुई असुविधा के लिए खेद जताया किया है और छात्रों को सलाह दी है कि वे NTA की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in से रिवाइज्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करें।
परीक्षा की मुख्य बातें-
JEE Main 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जो 27 नवंबर 2025 तक ओपन रहेगी।
परीक्षा की पहली तिथि: पहला सत्र 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा।
पेपर पैटर्न: पेपर 1 (B.E./B.Tech) पूरी तरह से कंप्यूटर-आधारित टेस्ट होगा, जिसमें कुल 300 अंक के लिए 75 प्रश्न होंगे।
मार्किंग स्कीम: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत मल्टीपल चॉइस प्रश्न (MCQ) के लिए 1 अंक काटा जाएगा।
यह स्पष्टीकरण उन लाखों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कैलकुलेशन के लिए अपनी स्पीड और सटीकता पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि परीक्षा के दौरान कोई इलेक्ट्रॉनिक सहायता उपलब्ध नहीं होगी।