JEE Main 2026: आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहे जेईई मेन फॉर्म के LIVE फोटो, अब 15 जनवरी तक सुधार का मौका

जेईई मेन 2026 के पहले सत्र की परीक्षा में शामिल होने वाले वैसे छात्र- छात्राएं जिनके आवेदनों में त्रुटी है, उनके आवेदन में सुधार का एनटीए ने मौका दिया है। शुक्रवार को एनटीए ने अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। एनटीए ने कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन में अपलोड लाइव फोटो और पहचान पत्र के रिकॉर्ड में अंतर पाया। इसके बाद ही यह सलाह जारी की गई है। एनटीए ने कहा कि आधार और लाइव फोटो में अंतर मिलने पर सुधार का मौका 15 जनवरी तक दिया गया है।

एनटीए ने कहा है कि जेईई मेन के पहले सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 अक्तूबर से 27 नवंबर 2025 तक चली थी। इस दौरान यह देखा गया कि कुछ अभ्यर्थियों ने आधार कार्ड के अलावा अन्य पहचान पत्रों के माध्यम से पंजीकरण कराया था। ऐसे मामलों में आवेदन के समय ली गई लाइव फोटो, यूआईडीएआई के रिकॉर्ड यानी आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो से मेल नहीं खा रही है। इसे देखते हुए एनटीए ने अभ्यर्थियों को पहचान सत्यापित करने का एक और अवसर दिया है।

क्या करना होगा अभ्यर्थियों को एक हस्ताक्षरित एवं सत्यापित प्रमाणपत्र के साथ हालिया फोटो अपलोड करनी होगी। पहले यह सत्यापन केवल स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य/हेडमास्टर द्वारा ही किया जाना था, लेकिन अभ्यर्थियों की शिकायतों के बाद यह राहत मिली है। अब अभ्यर्थी क्लास-1 राजपत्रित अधिकारी जैसे तहसीलदार, राजस्व अधिकारी, एसडीएम, डीएम या एनआरआइ अभ्यर्थियों के मामले में भारतीय दूतावास के क्लास-1 अधिकारी से भी प्रमाणपत्र सत्यापित करा सकते हैं।

आपको बता दें कि इस बार एनटीए ने जेईई मेन के फॉर्म भरने की प्रक्रिया में लाइव फोटो मांगा था। अब लाइव फोटो आधार कार्ड से मिसमैच पर एनटीए स्टूडेंट्स को ईमेल भेज रहा है।