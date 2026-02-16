JEE Main 2026: जेईई मेन के बाद टॉप 10 NIT में एडमिशन का मौका, यहां देखें पूरी लिस्ट; मिलता है करोड़ों का पैकेज
JEE Mains Results 2026: जेईई मेन में अच्छा स्कोर करने वाले छात्रों का पहला सपना देश के टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाना होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NITs) देश के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है। ये हैं देश की टॉप 10 एनआईटी।
JEE Mains Results 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 16 फरवरी 2026 को जेईई मेन सत्र-1 के परिणाम घोषित किए जाने के बाद अब लाखों छात्रों और अभिभावकों का ध्यान काउंसलिंग और देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले पर टिक गया है । इस साल की परीक्षा में कुल 13,04,653 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 12 छात्रों ने 100 परसेंटाइल का जादुई आंकड़ा छुआ है ।
जेईई मेन में अच्छा स्कोर करने वाले छात्रों का पहला सपना देश के टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाना होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NITs) देश के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है। NIRF रैंकिंग 2025 के अनुसार, यदि आप बी.टेक में प्रवेश के लिए बेहतरीन कॉलेज की तलाश में हैं, तो ये हैं देश की टॉप 10 एनआईटी:
देश की सर्वश्रेष्ठ एनआईटी
एनआईटी, तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु): इसे देश की नंबर एक एनआईटी माना जाता है। यहां की अकादमिक गुणवत्ता और प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसे छात्रों की पहली पसंद बनाता है।
एनआईटी, राउरकेला: NIRF रैंकिंग 2025 के अनुसार यह भारत की दूसरी सर्वश्रेष्ठ एनआईटी है। यहां रिसर्च और इनोवेशन पर काफी जोर दिया जाता है।
एनआईटी (NITK), सुरथकल: कर्नाटक में स्थित इस संस्थान की स्थापना 1960 में हुई थी। यह अपने सुंदर कैंपस, मजबूत औद्योगिक संबंधों और शानदार प्लेसमेंट के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
एनआईटी, कालीकट: केरल का यह संस्थान इंजीनियरिंग के साथ-साथ मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए भी जाना जाता है। इसका कैंपस और प्लेसमेंट रिकॉर्ड छात्रों को काफी आकर्षित करता है।
एनआईटी, वारंगल: तेलंगाना स्थित इस एनआईटी का कैंपस विशाल है और यहां की टीचिंग फैकल्टी को देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
NIT दुर्गापुर: पश्चिम बंगाल का यह संस्थान विशेष रूप से माइनिंग और मेटलर्जी जैसी इंजीनियरिंग शाखाओं के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प माना जाता है।
NIT सिलचर: असम में स्थित यह संस्थान NIRF रैंकिंग 2025 की सूची में सातवें स्थान पर है, जो पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है।
NIT पटना: यदि छात्र सिविल इंजीनियरिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो एनआईटी पटना उनके लिए एक बेहतरीन चुनाव हो सकता है।
NIT दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में स्थित यह संस्थान रैंकिंग में नौवें स्थान पर है और तेजी से एक प्रीमियम इंजीनियरिंग हब के रूप में उभरा है।
NIT श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर का यह खूबसूरत कैंपस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है।
परीक्षा और पारदर्शिता का कड़ा पहरा
इस साल एनटीए ने परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए 5G जैमर्स, एआई-आधारित वीडियो एनालिटिक्स और आधार ई-केवाईसी (E-KYC) जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया । अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले 68 छात्रों के परिणाम रोक दिए गए हैं ।
छात्राओं के लिए गौरव का पल
भले ही टॉप-12 की लिस्ट में कोई छात्रा नहीं है, लेकिन हरियाणा की अशी ग्रेवाल ने 99.9969766 परसेंटाइल के साथ छात्राओं में देश भर में टॉप कर मिसाल पेश की है ।
जेईई मेन के दोनों सत्रों (जनवरी और अप्रैल) के बाद, छात्रों के 'सर्वश्रेष्ठ स्कोर' के आधार पर अंतिम ऑल इंडिया रैंक जारी की जाएगी, जिसके माध्यम से इन टॉप 10 एनआईटी में प्रवेश की राह खुलेगी ।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स