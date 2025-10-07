JEE Main 2026 : for BTech aspirants NTA activates JEE Mains registration demo link jeemain nta nic in JEE Main 2026 Update : BTech अभ्यर्थियों के लिए जेईई मेन रजिस्ट्रेशन का डेमो लिंक हुआ एक्टिवेट, यहां करें चेक, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़JEE Main 2026 : for BTech aspirants NTA activates JEE Mains registration demo link jeemain nta nic in

JEE Main 2026 Update : BTech अभ्यर्थियों के लिए जेईई मेन रजिस्ट्रेशन का डेमो लिंक हुआ एक्टिवेट, यहां करें चेक

JEE Main 2026 : एनटीए ने जेईई मेन 2026 का डेमो लिंक एक्टिव कर दिया है। जेईई मेन 2026 में हिस्सा लेने चाह रहे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट demo.nta.nic.in पर जेईई मेन 2026 रजिस्ट्रेशन का डेमो लिंक देख सकते हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 01:42 PM
share Share
Follow Us on
JEE Main 2026 Update : BTech अभ्यर्थियों के लिए जेईई मेन रजिस्ट्रेशन का डेमो लिंक हुआ एक्टिवेट, यहां करें चेक

JEE Main 2026 : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 का डेमो लिंक एक्टिव कर दिया है। जेईई मेन 2026 में हिस्सा लेने चाह रहे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट demo.nta.nic.in पर जेईई मेन 2026 रजिस्ट्रेशन का डेमो लिंक देख सकते हैं। एनटीए इसी महीने आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जेईई मेन 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव कर देगा। एनटीए जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जेईई मेन 2026 रजिस्ट्रेशन और परीक्षा तिथियों की घोषणा करेगा।

एनटीए की ताजा एडवाइजरी के मुताबिक 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड की डिटेल्स जैसी जैसी होनी चाहिए। नाम व जन्मतिथि समान हो। एनटीए के नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन में विद्यार्थियों का आधार कार्ड में नाम और जन्म तिथि 10 वीं बोर्ड के सर्टिफिकेट के अनुरूप आवश्यक है। आधार कार्ड पर पिता का नाम और पता ठीक होने के साथ-साथ विद्यार्थियों का लेटेस्ट फोटोग्राफ आवश्यक है।

जेईई मेन पेपर-1 अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में बीटेक/बीई प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है।

सभी दस्तावेज अपडेट करने का एनटीए का आदेश

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन-2026 के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को दस्तावेज अपडेट करने होंगे। अभी छात्रों के पास समय है। इसलिए समय से इसकी तैयारी करने को कहा गया है।

ये भी पढ़ें:जेईई मेन व नीट यूजी परीक्षा की कठिनाई का स्तर 12वीं के समान करने की तैयारी

कौन-कौन से दस्तावेज अपडेट करने होंगे :

आधार कार्ड, सही नाम, जन्मतिथि (10वीं सर्टिफिकेट के अनुसार), नवीनतम फोटो, पता और पिता का नाम अपडेट होना चाहिए। यूडीआईडी कार्ड (दिव्यांग छात्रों के लिए) वैध और अपडेटेड होना चाहिए। श्रेणी प्रमाणपत्र (इडब्लूएस/एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल ) वैध और अपडेटेड होना जरूरी है। एनटीए ने छात्रों से कहा है कि वे वेबसाइट http://www.nta.ac.in और https://jeemain.nta.nic.in पर समय-समय पर विजिट करते रहें, ताकि हर निर्देश मिल सके।

JEE Main Jee Main Exam Date
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।