JEE Main 2026 Update : BTech अभ्यर्थियों के लिए जेईई मेन रजिस्ट्रेशन का डेमो लिंक हुआ एक्टिवेट, यहां करें चेक

JEE Main 2026 : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 का डेमो लिंक एक्टिव कर दिया है। जेईई मेन 2026 में हिस्सा लेने चाह रहे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट demo.nta.nic.in पर जेईई मेन 2026 रजिस्ट्रेशन का डेमो लिंक देख सकते हैं। एनटीए इसी महीने आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जेईई मेन 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव कर देगा। एनटीए जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जेईई मेन 2026 रजिस्ट्रेशन और परीक्षा तिथियों की घोषणा करेगा।

एनटीए की ताजा एडवाइजरी के मुताबिक 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड की डिटेल्स जैसी जैसी होनी चाहिए। नाम व जन्मतिथि समान हो। एनटीए के नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन में विद्यार्थियों का आधार कार्ड में नाम और जन्म तिथि 10 वीं बोर्ड के सर्टिफिकेट के अनुरूप आवश्यक है। आधार कार्ड पर पिता का नाम और पता ठीक होने के साथ-साथ विद्यार्थियों का लेटेस्ट फोटोग्राफ आवश्यक है।

जेईई मेन पेपर-1 अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में बीटेक/बीई प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है।

सभी दस्तावेज अपडेट करने का एनटीए का आदेश नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन-2026 के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को दस्तावेज अपडेट करने होंगे। अभी छात्रों के पास समय है। इसलिए समय से इसकी तैयारी करने को कहा गया है।