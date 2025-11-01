JEE Main 2026 : 39 और अधिक शहरों में होगी जेईई मेन परीक्षा, जानें योग्यता, अटेम्प्ट लिमिट और एग्जाम पैटर्न

संक्षेप: JEE Main 2026 : जेईई मेन परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी के ऑप्शंस बढ़ा दिए गए हैं। अब यह 39 और अधिक शहरों में होगी। रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर तक कराया जा सकता है। एग्जाम पैटर्न पहले जैसा ही है।

JEE Main 2026 : जेईई मेन परीक्षा 2026 का आयोजन 39 और अधिक शहरों में होगा। एनटीए ने इस साल एग्जाम शहरों की संख्या 284 से बढ़ाकर 323 कर दी है। वहीं एग्जाम पैटर्न में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेक्शन व प्रश्नों की संख्या पहले जितनी ही है। एनटीए ने जेईई मेन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर 2026 से शुरू कर दिए हैं। बीटेक और बीआर्क कोर्सेज में दाखिला चाह रहे अभ्यर्थी jeemain.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 27 नवंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

जेईई मेन पेपर-1 अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में बीटेक/बीई प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है।

कब होगी जेईई मेन परीक्षा, जानें अहम तिथियां एनटीए जेईई मेन 2026 का आयोजन दो सत्रों - जनवरी और अप्रैल में करेगा। कुछ दिन पहले एनटीए ने जेईई मेन एग्जाम की तारीख की घोषणा की थी। जेईई मेन 2026 सेशन 1 के एग्जाम 21 से 30 जनवरी तक और सेशन 2 के एग्जाम 1 से 10 अप्रैल तक होंगे।

क्या है जेईई मेन 2026 की योग्यता जेईई मेन 2026 में अप्लाई करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। जिन कैंडिडेट्स ने 2024 या 2025 में कक्षा 12वीं पास की है, या 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए कैंडिडेट्स के पास फिजिक्स और मैथ्स के साथ-साथ केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और टेक्निकल वोकेशनल में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए।

- दाखिले के समय इंजीनियरिंग संस्थान आमतौर पर 75 फीसदी मार्क्स मांगते हैं।

क्या जेईई मेन बीटेक एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है जेईई मेन 2026 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अनुसार जेईई मेन बीटेक एग्जाम पैटर्न 2026 पिछले साल जैसा ही रहेगा। इसमें कुल 75 सवाल होंगे जो कुल 300 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन पेपर तीन सेक्शन में बंटा होगा -- फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथेमेटिक्स। हर सेक्शन में दो सब-सेक्शन होंगे -- सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20 सवाल होंगे, जबकि सेक्शन बी में सभी 3 सब्जेक्ट में 5 सवाल होंगे। पांचों प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन की सुविधा पिछले साल एनटीए ने खत्म कर दी थी।

जेईई मेन मार्किंग स्कीम क्या है जेईई मेन 2026 में हर सही जवाब के लिए चार मार्क्स मिलेंगे और हर गलत जवाब के लिए 1 मार्क्स कम हो जाएगा। बिना अटेम्प्ट किए गए सवालों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।

जेईई मेन 2026 अहम तिथियां सेशन 1 (जनवरी 2026): JEE (मेन) - 2026 - एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जमा करने की तारीख 31 अक्टूबर 2025 से 27 नवंबर 2025

एप्लीकेशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख- 27 नवंबर 2025 (रात 11:50 बजे तक)

ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी में सुधार- NTA वेबसाइट पर बाद में जारी होगा।

एग्जाम सिटी कब आएगी- जनवरी 2026 के पहले हफ़्ते में

एडमिट कार्ड -परीक्षा की तारीख से 03-04 दिन पहले

परीक्षा की तारीखें - 21 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 के बीच

रिजल्ट की घोषणा - 12 फरवरी, 2026 तक

सेशन 2 (अप्रैल 2026): JEE (मेन) - 2026 एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जमा करना- जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते से

परीक्षा की तारीखें - 02 अप्रैल 2026 से 09 अप्रैल 2026 के बीच

रिजल्ट की घोषणा 20 अप्रैल, 2026 तक

अन्य सभी तिथियां बाद में जारी होंगी।