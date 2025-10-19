JEE Mains 2026 Exam Dates: जेईई मेन 2026 की तारीखों का ऐलान, जनवरी और अप्रैल में होगी परीक्षा

संक्षेप: JEE Main 2026 Dates: एनटीए ने जेईई मेन 2026 परीक्षा का संभावित शेड्यूल और आवेदन फॉर्म भरने से जुड़ी जानकारी दी है। जेईई मेन 2026 परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी।

JEE Mains Registration 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) मेन 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक जरूरी नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में परीक्षा का संभावित शेड्यूल और आवेदन फॉर्म भरने से जुड़ी जानकारी दी है।

जेईई मेन 2026 परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी। जेईई मेन 2026 परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में दो सेशन में आयोजित की जाएगी।

सेशन 1 (जनवरी 2026)- ऑनलाइन आवेदन: अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे।

परीक्षा की तारीखें: 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच।

सेशन 2 (अप्रैल 2026)- ऑनलाइन आवेदन: जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह से शुरू होंगे।

परीक्षा की तारीखें: 01 से 10 अप्रैल 2026 के बीच।

JEE Main 2026 Notice Link परीक्षा शहरों की संख्या बढ़ेगी- एनटीए ने जानकारी दी है कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों की भागीदारी को आसान बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों के रूप में शहरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा, विकलांग उम्मीदवारों की जरूरतों को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

आवेदन में आधार कार्ड से जुड़ी जरूरी जानकारी- छात्रों को फॉर्म भरने में कम से कम परेशानी हो, इसके लिए एनटीए ने आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग और पता प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अगर किसी उम्मीदवार के आधार कार्ड और 10वीं के सर्टिफिकेट में नाम अलग-अलग है, तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के दौरान इस समस्या को ठीक करने का विकल्प दिया जाएगा। हालांकि, माता/पिता/अभिभावक का नाम आधार में दर्ज नहीं होता है, इसलिए छात्रों को ये डिटेल्स आवेदन फॉर्म में अलग से भरने होंगे।