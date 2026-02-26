JEE Main : IIIT के BTech में कितने जेईई मेन पर्सेंटाइल पर दाखिला संभव, क्या रह सकती है कटऑफ

Feb 26, 2026 03:18 pm IST

JEE Main 2026 Cut off for IIIT : एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले ट्रिपल आईटी ( IIIT ) संस्थानों में इस बार जेईई मेन कटऑफ थोड़ा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले एग्जाम देने वाले उम्मदीवारों की संख्या बढ़ी है।

JEE Main : जेईई मेन सेशन-1 का रिजल्ट जारी होने के बाद लाखों अभ्यर्थी यह जानना चाहते हैं कि उनकी पर्सेंटाइल रेंज में उन्हें कौन सा बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकता है और उनकी रैंक क्या बन सकती है। एनटीए स्कोर के आधार पर छात्रों में अपने-अपने पर्सेंटाइल के अनुसार एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में प्रवेश को लेकर उत्सुकता दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले ट्रिपल आईटी ( IIIT ) संस्थानों में इस बार जेईई मेन कटऑफ थोड़ा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले एग्जाम देने वाले उम्मदीवारों की संख्या बढ़ी है। ट्रिपल आईटी में जेईई मेन स्कोर के आधार पर एडमिशन मिलता हैं। जोसा (JoSAA) काउंसलिंग के जरिए कैंडिडेट्स को एडमिशन दिया जाता है।

जेईई मेन 2026 आईआईआईटी कटऑफ परसेंटाइल पर क्या क्या फैक्टर असर डालते हैं- जेईई मेन सेशन का डिफिकल्टी लेवल

उपस्थित होने वाले कैंडिडेट्स की कुल संख्या

आईआईआईटी में उपलब्ध सीटों की संख्या

कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन

ब्रांच की पॉपुलैरिटी

होम स्टेट बनाम अन्य स्टेट का कोटा

उम्मीदवार का जेंडर

अनुमानित जेईई मेन कटऑफ जनरल कैटेगरी के लिए आईआईआईटी का जेईई मेन कटऑफ 10000 से 15000 तक रहता है। जेईई मेन सेशन 2 का रिजल्ट आने के बाद रैंक जारी की जाएगी। IIIT हैदराबाद, IIIT इलाहाबाद, IIIT ग्वालियर और IIIT दिल्ली जैसे बड़े और दिग्गज इंस्टिट्यूट का अनुमानित कटऑफ नए IIIT संस्थानों से ज्यादा होगा। कैंडिडेट IIIT संस्थानों के लिए अनुमानित जेईई मेन कटऑफ यहां देख सकते हैं।

IIIT के बीटेक CSE में कितना जेईई मेन कटऑफ रैंक रहने की उम्मीद संस्थान संभावित ओपनिंग क्लोजिंग रैंक अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर 7500 - 8200

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) कोटा, राजस्थान 23000 - 25000

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुवाहाटी 18500 - 20000

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) कल्याणी, वेस्ट बंगाल 36000 - 39000

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) किलोहड़, सोनीपत, हरियाणा 26000 - 28500

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) ऊना, हिमाचल प्रदेश 28500 - 31000

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT), श्री सिटी, चित्तूर 23100 - 25500

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT), वडोदरा, गुजरात 20000 - 22500

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कांचीपुरम 16000 - 17800

पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर जबलपुर 12800 - 14200

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेनापति, मणिपुर 47000 - 52000

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली 23500 - 26500

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) धारवाड़ 33000 - 37000

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग कुरनूल, आंध्र प्रदेश 29000 - 32000

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) कोट्टायम 32000 - 36000

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) रांची 30500 - 34000

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) नागपुर 24500 - 27500

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) पुणे 16500 - 19000

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर 36000 - 40000

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल 23000 - 26000

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूरत 23100 - 26000

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगरतला 36000 - 39500

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रायचूर, कर्नाटक 30000 - 34000

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस दीव (IIITVICD) 25000 - 33000

JEE Main Cutoff for IIITs 2025: विभिन्न ट्रिपल आईटी में पिछले साल क्या रही थी बीटेक कंप्यूटर साइंस की कटऑफ (राउंड 1) संस्थान संभावित ओपनिंग क्लोजिंग रैंक अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर 5514 7835

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) कोटा, राजस्थान 15209 23800

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुवाहाटी 8474 19105

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) कल्याणी, वेस्ट बंगाल 23118 37079

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) किलोहड़, सोनीपत, हरियाणा 16074 27194

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) ऊना, हिमाचल प्रदेश 21276 29642

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT), श्री सिटी, चित्तूर 11759 24016

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT), वडोदरा, गुजरात 12919 21060

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कांचीपुरम 7634 16711

पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर जबलपुर 8498 13297

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेनापति, मणिपुर 37847 48986

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली 4992 24734

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) धारवाड़ 10788 34726

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कुरनूल, आंध्र प्रदेश 21566 30326

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) कोट्टायम 13510 33766

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) रांची 20320 31909

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) नागपुर 11155 25974

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) पुणे 9436 17707

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर 24940 37751

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल 8627 24300

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूरत 10012 24049

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगरतला 15909 37181

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रायचूर, कर्नाटक 6868 31744

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस दीव (IIITVICD) 19881 31524

JEE Main Cutoff for IIITs 2025: विभिन्न ट्रिपल आईटी में पिछले साल क्या रही थी बीटेक कंप्यूटर साइंस की कटऑफ (राउंड 6) संस्थान संभावित ओपनिंग क्लोजिंग रैंक अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर 6450 9527

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) कोटा, राजस्थान 15209 27400

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी 9469 22739

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) कल्याणी, पश्चिम बंगाल 31756 44154

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) किलोहड़द, सोनीपत, हरियाणा 20252 32506

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) ऊना, हिमाचल प्रदेश 22339 33468

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), श्री सिटी, चित्तूर 13133 26387

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), वडोदरा, गुजरात 12919 24840

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम 7634 19069

पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर जबलपुर 10061 14787

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेनापति, मणिपुर 47053 58080

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली 4992 28335

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) धारवाड़ 10788 41121

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग कुरनूल, आंध्र प्रदेश 22765 33147

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) कोट्टायम 14115 40217

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) रांची 25634 38063

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) नागपुर 12535 29123

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) पुणे 11982 21029

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर 31250 44476

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल 10586 27095

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूरत 15922 28707

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगरतला 15909 44304

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रायचूर, कर्नाटक 6868 36760

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस दीव (IIITVICD) 25787 39231

IIIT के लिए JEE मेन कटऑफ: पिछले साल क्या रही थी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की कटऑफ (राउंड 1) संस्थान संभावित ओपनिंग क्लोजिंग रैंक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) कोटा, राजस्थान 11210 30755

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी 6552 26015

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) कल्याणी, पश्चिम बंगाल 24392 39257

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) ऊना, हिमाचल प्रदेश 29341 35148

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), श्री सिटी, चित्तूर 20649 29056

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), वडोदरा, गुजरात 20897 31029

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद 5270 7228

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम 16217 23099

पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर जबलपुर 14660 17840

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेनापति, मणिपुर 44414 53718

इंडियन इंस्टिट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कांचीपुरम 21187 37105

पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर जबलपुर 28064 35665 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली 15553 31337

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) धारवाड़ 20015 37861

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) कोट्टायम 15511 35831

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) रांची 30754 38192

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) नागपुर 19743 34046

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) पुणे 17512 23113

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर 26166 40291

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल 18068 32861

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूरत 22654 31598

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस दीव (IIITVICD) 29552 39003

IIIT के लिए JEE मेन कटऑफ: पिछले साल क्या रही थी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कटऑफ (राउंड 1) संस्थान संभावित ओपनिंग क्लोजिंग रैंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कांचीपुरम 21187 37105