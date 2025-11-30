JEE Main 2026: जेईई मेन 2026 करेक्शन विंडो कल होगी ओपन, फॅार्म में ऐसे कर सकेंगे सुधार

संक्षेप: JEE Main 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) कल 1 दिसंबर 2025 को जेईई मेन 2026 सेशन 1 के लिए सुधार विंडो खोलने जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने जेईई मेन्स 2026 के लिए आवेदन किया था और अपने आवेदन में सुधार करना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकेंगे।

Sun, 30 Nov 2025 02:06 PM

JEE Main 2026 Application Correction Window: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से कल 1 दिसंबर 2025 से जेईई मेन्स 2026 सेशन 1 के लिए करेक्शन विंडो खोल के ओपन किया जाएगा। जो उम्मीदवार अपने जेईई मेन्स 2026 एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाकर कर सकेंगे । जेईई मेन्स 2026 सत्र 1 के लिए आवेदन सुधार विंडो 1 और 2 दिसंबर 2025 को खुली रहेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उम्मीदवार किन जानकारियों को नहीं बदल सकते हैं- आधिकारिक नोटिस के अनुसार, उम्मीदवारों को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल पता, स्थायी/वर्तमान पता, आपातकालीन संपर्क जानकारी और तस्वीरें बदलने की अनुमति नहीं है।

उम्मीदवार किन जानकारियों को बदल सकते हैं- 1. नाम

2. माता का नाम

3. पिता का नाम

4. कक्षा दसवीं

5. कक्षा बारहवीं

6. पैन (PAN) नंबर

7. लिंग

8. कैटेगरी

9. सब-कैटेगरी

10. PwD स्टेटस

11. सिग्नेचर

जेईई मेन्स 2026 सत्र 1 एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे सुधार करें- 1. सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए जेईई मेन्स 2026 जनवरी सत्र एप्लीकेशन करेक्शन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

4. इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कीजिए।

5. इसके बाद आप करेक्शन फीस को जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

जेईई मेन्स 2026 अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू सहित 13 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा।