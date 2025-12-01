JEE Main 2026: आज जेईई मेन 2026 करेक्शन विंडो होगी ओपन, फॅार्म में ऐसे कर सकेंगे सुधार

Hindustan Hindi News
JEE Main 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज 1 दिसंबर 2025 को जेईई मेन 2026 सेशन 1 के लिए सुधार विंडो खोलने जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने जेईई मेन्स 2026 के लिए आवेदन किया था और अपने आवेदन में सुधार करना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं।

Mon, 1 Dec 2025 10:01 AMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
JEE Main 2026 Application Correction Window: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) जेईई मेस 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गयी है। अब छात्र आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। सुधार विंडो आज 1 दिसंबर 2025 से खुल जाएगा। आवेदन में 2 दिसंबर रात 11:50 बजे तक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर सुधार कर सकते हैं। जेईई मेन सत्र 1 की परीक्षा 21 से 30 जनवरी के बीच होगी।

हालांकि, आवेदन में अंक और पात्रता राज्य कोड से संबंधित विवरणों में कोई बदलाव नहीं होगा। एनटीए ने उम्मीदवारों को परीक्षा शहर बदलने की अनुमति दी है, लेकिन परीक्षा केंद्र स्थायी या वर्तमान पते और सीट की उपलब्धता के आधार पर तय होगा। जेईई मेन में इस बार रिकॉर्ड 14.50 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। बिहार से 60 हजार के लगभग छात्रों ने आवेदन भरा है।

अभ्यर्थी अपने नाम, माता या पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, उप-श्रेणी में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 10 और 12 की शैक्षणिक जानकारी, पात्रता का राज्य कोड, परीक्षा का माध्यम, पेपर का विकल्प आदि में भी सुधार किया जा सकता है।

अगर हस्ताक्षर गलत अपलोड हो गया है तो उसे भी सही कर सकते हैं। हालांकि कुछ जानकारियों में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वर्तमान और स्थायी पता, आपातकालीन संपर्क विवरण और पहले से अपलोड की गयी फोटो में कोई बदलाव नहीं कर पायेंगे।

जेईई मेन 2026 सत्र 1 एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे सुधार करें-

1. सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए जेईई मेन्स 2026 जनवरी सत्र एप्लीकेशन करेक्शन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

4. इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कीजिए।

5. इसके बाद आप करेक्शन फीस को जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

जेईई मेंस 2026 अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू सहित 13 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा।

एनटीए जेईई मेन्स 2026 का आयोजन दो सत्रों-जनवरी और अप्रैल में किया जाएगा। जेईई मेन्स 2026 जनवरी परीक्षा अस्थायी रूप से 21 जनवरी से 30 जनवरी, 2026 के बीच आयोजित की जानी है।

