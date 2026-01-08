Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़JEE Main 2026 City Intimation download : before jee mains admit card jee exam city OUT jeemain nta nic in btech
JEE Main 2026 City Intimation OUT: जेईई मेन 2026 एग्जाम सिटी jeemain.nta.nic.in पर जारी,जानें कब आएंगे एडमिट कार्ड

JEE Main 2026 City Intimation OUT: जेईई मेन 2026 एग्जाम सिटी jeemain.nta.nic.in पर जारी,जानें कब आएंगे एडमिट कार्ड

संक्षेप:

JEE Main 206 Exam City Download : जेईई मेन 2026 सेशन 1 परीक्षा की एग्जाम सिटी jeemain.nta.nic.in पर जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी अपना एप्लीकेशन नंबर व डेट ऑफ बर्थ डालकर डाउनलोड कर सकते हैं।

Jan 08, 2026 02:47 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

JEE Main 2026 City Intimation Download: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जेईई मेन 2026 सेशन 1 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने जेईई 2026 सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वे आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर व डेट ऑफ बर्थ डालकर सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी। जेईई मेन 2026 सेशन 1 परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 तक किया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

JEE Main 2026 City Intimation Download Link

एडमिट कार्ड पर बड़ा अपडेट

अभ्यर्थियों को बता दें कि सिटी स्लिप का उपयोग सिर्फ परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। एनटीए परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड को परीक्षा से 4-5 दिन पहले जारी करेगा। एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र का पूरा नाम, पता, रिपोर्टिंग समय और शिफ्ट की जानकारी दी जाएगी।

JEE Main 2026 Exam City Slip: जेईई मेन 2026 सेशन 1 एग्जाम सिटी स्लिप कैसे डाउनलोड करें?

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए ‘JEE Main 2026 Exam City Slip’ लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर जेईई मेन 2026 सेशन 1 एग्जाम सिटी स्लिप ओपन हो जाएगी।

5. अब आप अपनी जेईई मेन एग्जाम सिटी स्लिप को ध्यान से चेक कीजिए।

6. इसके बाद आप जेईई मेन एग्जाम सिटी स्लिप को डाउनलोड कर लीजिए।

जेईई मेन 2026 सेशन 1 परीक्षा-

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) जेईई मेन 2026 सेशन 1 पेपर-1 बीई और बीटेक के लिए परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 तक करेगा। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
JEE Main IIT JEE
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।