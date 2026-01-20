JEE Main 2026 : जेईई मेन परीक्षा कल से, जानें ड्रेस कोड, कब बंद होंगे गेट, डॉक्यूमेंट लिस्ट व जींस समेत सभी नियम

संक्षेप: JEE Main 2026 dress code : जेईई मेन कल बुधवार से शुरू होने जा रहा है। छात्रों को परीक्षा केन्द्रों पर एक घंटा पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है। केन्द्र में परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले एंट्री बंद कर दी जाएगी।

JEE Main 2026 Session 1 Exam guidelines, dress code : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के पहले सेशन का एग्जाम कल बुधवार से शुरू होने जा रहा है। छात्रों को परीक्षा केन्द्रों पर एक घंटा पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है। केन्द्र में परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले एंट्री बंद कर दी जाएगी। एनटीए ने कहा है कि 9 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए सात से 8.30 बजे सुबह तक प्रवेश दिया जाएगा। वहीं, तीन से छह बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए दोपहर एक बजे से 2.30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। देर से आने वालों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। विद्यार्थियों को फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक जांच के बाद एग्जाम सेंटर में एंट्री दी गई।

जनवरी सत्र की जेईई पेपर वन की परीक्षा 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी को होगी। पेपर वन (बीई/बीटेक) के लिए दो शिफ्ट रखी गयी है। पहली शिफ्ट सुबह नौ बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक होगी। 29 जनवरी को पेपर टू (बीआर्क व बी प्लानिंग) की परीक्षा होगी। दोनों पेपर को मिलाकर जेईई-मेन 2026 की परीक्षा 29 जनवरी तक होगी। इस साल के लिए 14.10 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। बिहार से 62 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे।

विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र में दिये गये बार कोड रीडर के माध्यम से लैब आवंटित की जाएगी। प्रवेश पत्र में सेल्फ डिक्लेरेशन प्रारूप में विद्यार्थी को बांये हाथ का अंगूठा का निशान एवं स्वयं की फोटो लगाकर ले जाना होगा। छात्र अपने साथ ओरिजनल आइडी प्रूफ, खुद से भरा घोषणा पत्र, पारदर्शी पेन, स्वयं का फोटो, पानी की पारदर्शी बोतल साथ में लाने होंगे। विद्यार्थियों को आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी या मोबाइल से लिए हुए फोटो से प्रवेश नहीं दी जाएगी। विद्यार्थियों को कोई भी इलेक्ट्रोनिक गैजेट साथ लाने की अनुमति नहीं होगी।

ये डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएं, देखें लिस्ट - एनटीए वेबसाइट से डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी, साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन (अंडरटेकिंग) (A4 साइज के पेपर पर साफ प्रिंटआउट) जिसे ठीक से भरा गया हो।

- एक पासपोर्ट साइज फोटो (वही जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म पर अपलोड की गई थी) जिसे परीक्षा के दौरान सेंटर पर अटेंडेंस शीट में दी गई जगह पर चिपकाना है।

- कोई भी एक अधिकृत फोटो आईडी (जो ओरिजिनल, वैलिड और एक्सपायर न हुई हो) – वैलिड स्कूल आइडेंटिटी कार्ड/ पैन कार्ड / वोटर ID/ पासपोर्ट/ आधार कार्ड (फोटो के साथ)/ फोटो के साथ ई-आधार/ क्लास XII बोर्ड एडमिट कार्ड फोटो के साथ/ फोटो के साथ बैंक पासबुक।

- एक साधारण पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन।

ड्रेस कोड गाइडलाइंस जेईई मेन 2026 को लेकर कोई अनिवार्य ड्रेस नहीं है लेकिन उम्मीदवारों को सुरक्षा जांच के दौरान असुविधाओं से बचने के लिए विशिष्ट नियमों का पालन करना चाहिए।

पुरुष उम्मीदवारों के लिए - बकल या मेटल वाले वाले कपड़ों से बचें।

- टोपी, मफलर या किसी भी तरह का सिर ढकने वाला कपड़ा पहनने से बचें।

- मौसम के अनुकूल हल्के कपड़े चुनें।

- चेन, ब्रेसलेट या अंगूठी जैसे आभूषण पहनना मना है।

- मोटे तलवों वाले जूते पहनने से बचें; साधारण सैंडल या चप्पल पहनें।

महिला उम्मीदवारों के लिए - स्टोल, दुपट्टा, स्कार्फ या कोई भी ऐसा कपड़ा न पहनें जिससे सुरक्षा जांच के दौरान देरी हो सकती है।

- अंगूठी, झुमके या ब्रेसलेट सहित जूलरी या मेटल की चीजें न पहनें।

- मौसम के हिसाब से कंफर्ट वाले कपड़े चुनें।

जींस पहनने पर क्या है नियम काफी विद्यार्थी जींस पहनने को लेकर कंफ्यूज है। अभ्यर्थी परीक्षा देने जींस पहनकर आ सकते हैं। लेकिन एनटीए के निर्देशानुसार मेटैलिक जिपर, बैज, या सजावटी बड़े मैटेल के बटन वाले कपड़ों से बचें।

कई परीक्षार्थियों की परीक्षा तिथि हुआ बदलाव एनटीए ने देश के हजारों विद्यार्थियों को फिर असजमंस में डाल दिया है। जेईई-मेन जनवरी सेशन 21 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिनकी परीक्षा 21 से 24 जनवरी के बीच है, उनके प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। कई विद्यार्थी ऐसे सामने आ रहे हैं, जिनकी परीक्षाएं सिटी इंटीमेशन स्लिप में 21 से 24 जनवरी के बीच थी, जब इन विद्यार्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना शुरू किया तो यह डाउनलोड नहीं हुआ। सूचना अनुरूप उनकी परीक्षाएं 28 व 29 को होने के कारण एडमिट कार्ड बाद में जारी होने की जानकारी मिली। ऐसे में ये विद्यार्थी बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षा डेट्स बदलने के कारण असमंजस में हैं कि उनकी परीक्षाएं क्या वाकई में स्थगित हो गयी हैं या फिर वेबसाइट में तकनीकी समस्या है।

बिहार के इन 11 शहरों में परीक्षा होगी इस बार बिहार के 11 शहरों में 32 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए पटना, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आरा, समस्तीपुर, बिहारशरीफ व रोहतास में केंद्र बनाए गए हैं।