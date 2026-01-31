JEE Main 2026 Answer Key का इंतजार खत्म! 4 फरवरी को आएगी आंसर-की
JEE Main 2026 की प्रोविजनल आंसर-की 4 फरवरी को जारी होगी। यहां जानिए डाउनलोड तरीका, चैलेंज प्रोसेस, मार्क्स कैलकुलेशन और रिजल्ट डेट की पूरी जानकारी।
JEE Main 2026 Answer Key Release Date: इंजीनियर बनने का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आखिरकार JEE Main 2026 की प्रोविजनल आंसर की की तारीख का ऐलान कर दिया है। परीक्षा के बाद से ही जिस अपडेट का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था, वो अब खत्म होने वाला है। 4 फरवरी 2026 से छात्र अपनी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकेंगे और यह तय कर पाएंगे कि JEE Advanced 2026 की राह कितनी मजबूत है।
JEE Main 2026 Answer Key Release Date: पूरा शेड्यूल
NTA की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, JEE Main 2026 Session 1 से जुड़ी अहम तारीखें इस प्रकार हैं:
- JEE Main 2026 परीक्षा तिथि (Session 1): 21 से 29 जनवरी 2026
- प्रोविजनल आंसर की जारी होने की तारीख: 4 फरवरी 2026
- आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने की तारीख: 4 से 5 फरवरी 2026
- JEE Main 2026 रिजल्ट: 12 फरवरी 2026 तक
JEE Main 2026 परीक्षा कब कब हुई
इस साल B.E./B.Tech की परीक्षा 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2026 को दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी। वहीं Paper 2 (B.Arch और B.Planning) की परीक्षा 29 जनवरी 2026 को पहली शिफ्ट में कराई गई। देशभर में रिकॉर्ड संख्या में छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया, जिससे प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी हो गई है।
JEE Main 2026 Answer Key कैसे डाउनलोड करें
जो छात्र अपनी आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
1. आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं
2. “JEE Main 2026 Answer Key Session 1” लिंक पर क्लिक करें
3. अपना Application Number और Password डालकर लॉगिन करें
4. स्क्रीन पर आंसर की PDF दिखाई देगी
5. उसे डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें
आंसर की के साथ साथ छात्र अपनी Recorded Response Sheet और Question Paper PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।
JEE Main 2026 Answer Key को चैलेंज कैसे करें
अगर किसी छात्र को लगता है कि आंसर की में कोई गलती है, तो वह प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज कर सकता है।
चैलेंज करने की प्रक्रिया:
- कैंडिडेट पोर्टल में लॉगिन करें
- जिस सवाल पर आपत्ति है, उसे चुनें
- सही उत्तर के समर्थन में डॉक्यूमेंट या एक्सप्लेनेशन अपलोड करें
- प्रति प्रश्न निर्धारित शुल्क का भुगतान करें
- आपत्ति सबमिट करें