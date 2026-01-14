Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़JEE Main 2026 Admit Card Expected Soon: Session 1 Hall Ticket to be Out at jeemain.nta.nic.in
JEE Main Admit Card 2026: जेईई मेन एडमिट कार्ड 2026 का इंतजार, इस तरह कर सकेंगे चेक

संक्षेप:

JEE Main 2026 Admit Card: एनटीए जल्द ही JEE Main 2026 के पहले सत्र (जनवरी सेशन) के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाली है। जेईई मेन 2026 सेशन 1 की परीक्षाएं 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी।

Jan 14, 2026 04:00 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
JEE Main 2026 Admit Card: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही 'संयुक्त प्रवेश परीक्षा' (JEE Main) 2026 के पहले सत्र (जनवरी सेशन) के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाली है। इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे लाखों छात्र आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

आधिकारिक सूचना के अनुसार, जेईई मेन 2026 सेशन 1 की परीक्षाएं 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। आमतौर पर एनटीए परीक्षा से 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करता है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव किया जाएगा।

JEE Main Admit Card 2026: जेईई मेन 2026 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

  1. आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'JEE Main 2026 Session 1 Admit Card' लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें।

4. कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें।

5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

6. एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी को जरूर चेक करें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद परीक्षार्थी इन डिटेल्स को ध्यान से चेक करें:

  1. उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर

2. परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और समय

3. परीक्षा केंद्र का पूरा पता

4. महत्वपूर्ण निर्देश और रिपोर्टिंग समय

महत्वपूर्ण निर्देश:

एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी) ले जाना अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनटीए पहले ही 'सिटी इंटिमेशन स्लिप' जारी कर चुका है, जिससे छात्रों को उनके परीक्षा शहर की जानकारी मिल गई है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
JEE Main IIT JEE Admit Card
