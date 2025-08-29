JEE परीक्षा पर बड़ा अपडेट, हाई लेवल बोर्ड का गठन; तय करेगा परीक्षा की रूर-रेखा

शिक्षा मंत्रालय ने JEE एपेक्स बोर्ड (JAB) का पुनर्गठन कर दिया है। प्रो. एसके जैन को चेयरमैन बनाया गया है, जो JEE Main और Advanced की नीतियां तय करेंगे।

देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई (Main) और जेईई (Advanced) की तैयारी को मजबूत करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। उच्च शिक्षा विभाग ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) एपेक्स बोर्ड (JAB) का पुनर्गठन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नया बोर्ड 2026 और 2027 में होने वाली परीक्षाओं की नीतियों और संचालन की जिम्मेदारी संभालेगा। नए गठित जेएबी (JAB) की कमान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एस. के. जैन को सौंपी गई है। उन्हें बोर्ड का मानद अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

बोर्ड में कौन-कौन होंगे शामिल? नए जेएबी में आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, एनआईटी राउरकेला, IIEST शिवपुर, आईआईआईटी हैदराबाद, आईआईआईटी (PPP) ऊना और आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम के निदेशक सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, साथ ही VIT, CBSE, NIC, C-DAC और शिक्षा मंत्रालय के नामित सदस्य भी शामिल होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के महानिदेशक को बोर्ड का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।