दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT Delhi) से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने वाली राम्या ने एडॉब (Adobe) जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया और मेडिकल रिसर्च की राह चुन ली। आज वह न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी मार्बल्स हेल्थ की को-फाउंडर और सीईओ हैं।

ज्यादातर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले युवाओं का सपना होता है कि उन्हें देश-दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी में अच्छी नौकरी मिले। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो तय रास्ते पर चलने के बजाय कुछ नया करने का फैसला करते हैं। ऐसी ही कहानी है राम्या येल्लाप्रगड़ा की। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT Delhi) से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने वाली राम्या ने एडॉब (Adobe) जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया और मेडिकल रिसर्च की राह चुन ली। आज वह न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी मार्बल्स हेल्थ की को-फाउंडर और सीईओ हैं। उनकी कंपनी ऐसा मेडिकल डिवाइस बना रही है, जो दिमाग की एक्टिविटीज को प्रभावित कर कुछ मानसिक और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के इलाज में डॉक्टरों की मदद कर सकता है। इनकी जर्नी में अब एक और उपलब्धि जुड़ गई है, जिसकी वजह से ये एक बार फिर चर्चा में है। साल 2026 में राम्या को फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में हेल्थकेयर और साइंस कैटेगरी में जगह मिली है। यहां तक पहुंचना राम्या के लिए आसान नहीं था। चलिए आज हम आपको इनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं।

जेईई मेन में हासिल की 190वीं रैंक इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, राम्या ने साल 2015 में JEE Main की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 190 हासिल की थी। इस रैंक के आधार पर उनके पास कई अच्छे संस्थानों में पढ़ाई करने का विकल्प था। उन्होंने NIT वारंगल की जगह IIIT दिल्ली में दाखिला लिया। यहां कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के दौरान उनकी दिलचस्पी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में बढ़ी। यह विज्ञान की ऐसी शाखा है, जिसमें कंप्यूटर और गणित की मदद से जीवों, कोशिकाओं और जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।

साल 2017 में जब वह बीटेक के दूसरे साल में थीं, तब उन्हें Adobe में इंटर्नशिप करने का मौका मिला। अगले साल कंपनी ने उन्हें फुल-टाइम नौकरी का ऑफर भी दिया, लेकिन राम्या ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कॉर्पोरेट नौकरी के बजाय रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला किया।

ऐसे हुई मार्बल्स हेल्थ की शुरुआत साल 2019 में राम्या ने ग्रीस में एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्होंने कॉर्पोरेट नौकरी करने के बजाय एक फेलोशिप जॉइन की। इसी दौरान वह प्लाक्षा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले से जुड़े एक रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा बनीं। यहां उनकी मुलाकात लक्ष्य साहनी से हुई। दोनों की दिलचस्पी न्यूरोसाइंस यानी मस्तिष्क और उसके काम करने के तरीके को समझने वाले विज्ञान में थी। इसी रुचि के चलते उन्होंने साल 2020 में मार्बल्स हेल्थ की शुरुआत की।

कहां से मिली प्रेरणा राम्या का इस फील्ड में जाने की एक वजह उनके भाई भी हैं, जो लंबे समय से मानसिक बीमारी से पीड़ित थे।इस व्यक्तिगत अनुभव ने उन्हें मेंटल हेल्थ और मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं पर काम करने के लिए प्रेरित किया।

क्या काम करती है मार्बल्स हेल्थ? मार्बल्स हेल्थ एक न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका प्रमुख प्रोडक्ट EASE नाम का ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस है। इसे इस तरह विकसित किया गया है कि बिना किसी सर्जरी के दिमाग की गतिविधियों को प्रभावित करने में मदद मिल सके। इस डिवाइस में ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन (tDCS) नाम की तकनीक का इस्तेमाल होता है। आसान भाषा में समझें तो इसमें मरीज के सिर पर कुछ इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इनके जरिए बहुत कम मात्रा में करेंट दिमाग तक पहुंचाया जाता है। इसका उद्देश्य दिमाग के कुछ खास हिस्सों और उनके आपसी नेटवर्क की गतिविधियों को प्रभावित करना है।

इस तकनीक की खास बात यह है कि इसमें सर्जरी करके दिमाग के अंदर कोई मशीन नहीं लगाया जाता। कंपनी इस तकनीक के इस्तेमाल पर डिप्रेशन, एंग्जायटी, ADHD और OCD जैसी समस्याओं के साथ-साथ स्ट्रोक के बाद मरीजों के रिहैबिलिटेशन के लिए भी काम कर रही है।