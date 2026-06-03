JEE Advanced : जेईई एडवांस्ड के 1.79 लाख छात्रों का डेटा लीक, 16 साल के लड़के को IIT ने क्यों बोला थैंक्यू
जेईई एडवांस्ड 2026 की रिजल्ट वेबसाइट में डेटा सुरक्षा की बड़ी खामी सामने आई, जिसे 16 वर्षीय साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने उजागर किया। IIT ने तुरंत समस्या को ठीक किया।
नीट कराने वाले एनटीए और 12वीं परीक्षा कराने वाले सीबीएसई बोर्ड के बाद जेईई एडवांस्ड कराने वाले देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी रुड़की की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। आईआईटी की इस चूक को 16 साल के एक सायबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने पकड़ा। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने जेईई एडवांस्ड रिजल्ट वाली वेबसाइट पर डेटा सिक्योरिटी से जुड़ी एक बड़ी समस्या की ओर आईआईटी का ध्यान दिलाया। इसके बाद आईआईटी एंट्रेंस आयोजित करने वाले संस्थान आईआईटी रुड़की ने तुरंत कार्रवाई की।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर Rylen Anil (@DarthKermy72747) ने दावा किया कि जेईई एडवांस्ड 2026 के उम्मीदवारों के नतीजों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक क्लाउड स्टोरेज की सेटिंग में गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से बिना किसी ऑथेंटिकेशन के बड़ी तादाद में उम्मीदवारों का डेटा सबके सामने आ गया था। JEE Advanced 2026 के उम्मीदवारों/नतीजों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ([https://cdata.jeeadv.ac.in/result2026/](https://cdata.jeeadv.ac.in/result2026/)) में पब्लिक क्लाउड स्टोरेज की सेटिंग में गड़बड़ी थी, जिससे बिना किसी ऑथेंटिकेशन के बड़ी मात्रा में उम्मीदवारों का डेटा सबके सामने आ गया।
इससे करीब 1.79 हजार विद्यार्थियों के रिजल्ट के रिकॉर्ड और करीब 1.87 लाख एडमिट-कार्ड की पीडीएफ सबके सामने आ गए, जिनमें उम्मीदवारों के नाम, जन्म की तारीखें और मोबाइल नंबर की डिटेल्स थीं। आईआईटी रुड़की ने इस समस्या को स्वीकार किया और इसे ठीक करने के लिए फौरन कदम उठाए।
गलती की पुष्टि और प्रोब्लम पकड़ में आने के बाद आईआईटी रुड़की ने एक्स पर लिखा, 'क्लाउड स्टोरेज डिवाइस में सेटिंग से जुड़ी समस्या की ओर ध्यान दिलाने के लिए @DarthKermy72747 आपका धन्यवाद। इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जा रहा है। जो डेटा स्टोर था, वह केवल पढ़ने (read-only) के लिए था, इसलिए उसमें किसी भी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। हम आपके जिम्मेदार और नैतिक व्यवहार की सराहना करते हैं।''
समस्या ठीक होने के बाद, उस छात्र ने भी जवाब दिया- 'समस्या को स्वीकार करने और उसे इतनी तेजी से ठीक करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैं सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सका और टीम के जवाब की सराहना करता हूं। मैं आगे भी जिम्मेदार सिक्योरिटी रिसर्च में अपना सहयोग देता रहूंगा।'
यह मामले ऐसे समय में सामने आया है जब सरकार की बड़ी परीक्षा एजेंसी और केंद्रीय बोर्ड अपने खराब कामकाज के चलते कटघरे में हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) जहां नीट पेपर लीक के चलते घिरा हुआ है वहीं सीबीएसई बोर्ड 12वीं आंसरशीट की चेकिंग में इस्तेमाल की गई विवादास्पद प्रणाली ओएसएम के इस्तेमाल व इसके टेंडर देने को लेकर फंसा हुआ है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी