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JEE Advanced Cut Off, Marks vs Rank 2026 : जेईई एडवांस्ड में कितने मार्क्स पर क्या रैंक संभव, कटऑफ क्या रहने के आसार

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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JEE Advanced Cut Off, Marks vs Rank 2026 : जेईई एडवांस्ड 2026 में हिस्सा लेने वाले हजारों विद्यार्थियों को अब आधिकारिक आंसर-की का इंतजार है। एग्जाम के बाद आईआईटी रुड़की ने परीक्षा के प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं।

JEE Advanced Cut Off, Marks vs Rank 2026 : जेईई एडवांस्ड में कितने मार्क्स पर क्या रैंक संभव, कटऑफ क्या रहने के आसार

JEE Advanced Cut Off, Marks vs Rank 2026 : जेईई एडवांस्ड 2026 में हिस्सा लेने वाले हजारों विद्यार्थियों को अब आधिकारिक आंसर-की का इंतजार है। एग्जाम के बाद आईआईटी रुड़की ने परीक्षा के प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। इसके बाद विभिन्न कोचिंग संस्थानों ने इसका विश्लेषण नॉन ऑफिशियल आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षार्थियों ने अपने मार्क्स का अंदाजा लगा लिया है। हालांकि सही अनुमान आधिकारिक आंसर-की के आने के बाद ही लग पाएगा। आईआईटी रुड़की ने 17 मई को पेपर 1 सुबह की पाली में 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया गया, जबकि पेपर 2 दोपहर की पाली में 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हुआ।

छात्रों और शिक्षकों के अनुसार जेईई एडवांस्ड 2026 का कठिनाई स्तर मध्यम से कठिन रहा। दोनों पेपरों में गणित को सबसे कठिन और सबसे लंबा सेक्शन माना गया, जबकि भौतिकी ने उम्मीदवारों की वैचारिक समझ और एप्लीकेशन आधारित समस्याओं को परखा। रसायन विज्ञान हालांकि कुछ छात्रों के लिए आसान था, लेकिन इसे पेचीदा और समय लेने वाला बताया गया। पेपर 2 खासतौर पर मुश्किल था क्योंकि यह काफी वैचारिक और कैलकुलेशन नेचर का था, खासकर गणित के सेक्शन में। उम्मीदवारों और शिक्षकों की शुरुआती प्रतिक्रियाओं के आधार पर, इस वर्ष अपेक्षित क्वालिफाइंग कट-ऑफ में पिछले वर्षों की तुलना में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

जेईई एडवांस्ड रैंक लिस्ट 2026 में शामिल होने के योग्य होने के लिए उम्मीदवारों को एडवांस्ड के क्वालिफाइंग कटऑफ मार्क्स प्राप्त करने होते हैं। एडमिशन कटऑफ जेईई एडवांस्ड के वो न्यूनतम कटऑफ अंक होते है जो छात्रों के लिए आईआईटी संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए अनिवार्य होते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर जेईई एडवांस्ड मार्क्स वर्सेज रैंक की अनुमानित डिटेल दी गई है -

JEE Advanced Marks vs Rank 2026 : जेईई एडवांस्ड में कितने अंक पर क्या रह सकती है रैंक

रैंक रेंज - मार्क्स की रेंज

1 – 1000 244 – 292

1000 – 5000 208 – 243

5000 – 10,000 187 – 207

10,000 – 20,000 164 – 186

20,000 – 30,000 148 – 163

30,000 – 40,000 136 – 147

40,000 – 50,000 128 – 135

50,000 – 60,000 120 – 127

60,000 – 70,000 113 – 119

70,000 – 80,000 107 – 112

80,000 – 90,000 101 – 106

90,000 – 1,00,000 96 – 100

1,00,000 – 1,20,000 89 – 95

1,20,000 – 1,40,000 82 – 88

1,40,000 – 1,60,000 76 – 81

1,60,000 – 1,80,000 71 – 75

1,80,000 – 2,00,000 67 – 70

2,00,000 – 2,20,000 64 – 66

2,20,000 – 2,40,000 60 – 63

जेईई एडवांस्ड 2026 में क्या रह सकती है क्वालिफाइंग कटऑफ मार्क्स व रैंक

कैटेगरीएलन – न्यूनतम कुल अंक %फिजिक्स वाला- क्वालीफाइंग पर्सेंटाइलइन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य कट-ऑफ
सामान्य 20.60%93.2 – 94.1कुल 90–100 अंक; प्रति विषय ~9 अंक
सामान्य-ईडब्ल्यूएस 18.50%81 – 82कुल 80–90 अंक; प्रति विषय ~8 अंक
ओबीसी-एनसीएल18.50%79 – 80कुल 80–90 अंक; प्रति विषय ~8 अंक
एससी 10.30%60 – 62कुल 45–55 अंक; प्रति विषय ~6 अंक
एसटी10.30%47 – 49कुल 45–55 अंक; प्रति विषय ~6 अंक
पीडब्ल्यूडी 10.30%0.001 – 1

जेईई एडवांस्ड 2026 क्वालीफाइंग मार्क्स बनाम रैंक (अपेक्षित)

कैटेगरीजेईई एडवांस्ड 2026 क्वालीफाइंग प्रतिशत (अपेक्षित)जेईई एडवांस्ड क्वालीफाइंग मार्क्स 2026 (अपेक्षित)जेईई एडवांस्ड क्वालीफाइंग रैंक 2026 (अपेक्षित)
जनरल35%12650,987
OBC-NCL/EWS31.5%113.469,293
SC/ST/PwD17.5%632,22,591

जनरल कैटेगरी के लिए एलन का 20.6 प्रतिशत का न्यूनतम कट-ऑफ, PW के 93–94 परसेंटाइल रेंज से बिल्कुल अलग है; यह इस बात पर जोर देता है कि टॉप रैंक पाने के लिए यह परीक्षा कितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनी हुई है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में कुछ छूट देखने को मिलती है; एलन ने इन दोनों के लिए 18.5 प्रतिशत का अनुमान लगाया है, जबकि PW को 79–82 के आसपास परसेंटाइल रहने की उम्मीद है।

JEE Advanced का कट-ऑफ वह न्यूनतम स्कोर होता है, जिसे उम्मीदवारों को हासिल करना जरूरी होता है, ताकि वे ओवरऑल रैंक लिस्ट में शामिल हो सकें और IITs में अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर सकें। यह कट-ऑफ हर साल बदलता रहता है, और परीक्षा की कठिनाई का स्तर, उम्मीदवारों की संख्या, और सीटों की उपलब्धता जैसे कारकों से प्रभावित होता है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
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