JEE Advanced : जेईई एडवांस्ड आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, हजारों छात्र क्यों नहीं कर रहे आवेदन, क्यों मोह भंग
JEE Advanced : जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इसके लिए 5 मई रात 11.59 बजे तक एफ्लाई किया जा सकता है।
JEE Advanced : जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इसके लिए 5 मई रात 11.59 बजे तक एफ्लाई किया जा सकता है। आईआईटी प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 17 मई, 2026 को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड 11 मई से उपलब्ध होंगे। बीते सालों की तरह इस बार भी पात्र अभ्यर्थियों से काफी कम ने जेईई एडवांस्ड के लिए आवेदन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल जेईई मेन क्वालीफाई करने वाले करीब 60 हजार विद्यार्थियों ने एडवांस्ड परीक्षा से दूरी बना ली है। आईआईटी रुड़की की ओर से आयोजित इस परीक्षा के लिए कुल 2.54 लाख छात्र पात्र थे, लेकिन महज 1.88 लाख ने ही आवेदन किया है।
क्वालिफाई करने के बाद परीक्षा न देना एक पुराना ट्रेंड है। वर्ष 2025 में 63 हजार और वर्ष 2024 में करीब 63,700 छात्रों ने आवेदन नहीं किया था।
परीक्षा का पूरा शेड्यूल
जेईई एडवांस्ड की परीक्षा 17 मई 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो पालियों में होगी, जिसमें दोनों ही पेपर देना अनिवार्य है:
पेपर 1: सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक।
पेपर 2: दोपहर 02:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक।
जेईई एडवांस्ड के लिए कम आवेदन योग्य से काफी कम क्यों
वर्ष 2025 में 63 हजार और वर्ष 2024 में करीब 63,700 छात्रों ने आवेदन नहीं किया था। दरअसल बहुत से विद्यार्थी अच्छे जेईई मेन स्कोर के आधार पर एनआईटी या अन्य टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपनी सीट सुरक्षित मान लेते हैं। कठिन आईआईटी प्रवेश परीक्षा के बजाय अन्य बेहतर विकल्पों को चुनते हैं। बहुतों का मानना होता है कि कम पॉपुलर आईआईटी में दाखिला लेने की बजाय जाने माने एनआईटी या ट्रिपल आईटी में दाखिला लिया जाए जहां जेईई मेन का स्कोर स्वीकार किया जाता है।
पुराने पैटर्न पर ही होगी आईआईटी एडमिशन परीक्षा
आईआईटी रूड़की के अनुसार, परीक्षा में पहले की तरह ही दो पेपर (पेपर 1 और पेपर 2) होंगे। दोनों ही पेपर में शामिल होना हर उम्मीदवार के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित के सेक्शन होंगे। प्रश्नपत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs), न्यूमेरिकल वैल्यू वाले प्रश्न और मैचिंग लिस्ट वाले सवाल शामिल होंगे, जो छात्रों की गहरी समझ और प्रॉब्लम साॅल्विंग की स्किल को परखेंगे। परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए अंकों की कटौती नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान पहले की तरह ही लागू रहेगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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