JEE Advanced : जेईई एडवांस्ड में किस जोन के छात्रों का IIT में सर्वाधिक चयन, यहां देखें ब्योरा

IIT JEE Advanced : जेईई एडवांस्ड परीक्षा देने वाले, क्वालीफाई होने वाले एवं आईआईटी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में सर्वाधिक प्रतिशत आईआईटी दिल्ली जोन से है। आईआईटी दिल्ली जोन में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। 

Wed, 27 Aug 2025 05:45 AM
IIT JEE Advanced : जेईई एडवांस्ड 2025 के ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी कानपुर ने 1281 पेज की परीक्षा और परिणाम के संबंध में रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में एक बार फिर कोटा की बदौलत दिल्ली जोन का परिणाम देश में बेस्ट रहा है। रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा के लिए देश में सात जोन बनाए गए। इसमें इस वर्ष जेईई-एडवांस्ड परीक्षा के लिए कुल एक लाख 87 हजार 223 छात्रों ने पंजीयन करवाया, जिसमें सर्वाधिक हैदराबाद जोन से 45622, दूसरे नंबर पर बॉम्बे जोन से 37002 एवं तीसरे नम्बर पर दिल्ली जोन से 34069 छात्र पंजीकृत हुए। इसमें टॉप 3 जोन की बात करें तो पंजीकृत छात्रों के सापेक्ष हैदराबाद जोन से 12946 (28.37 प्रतिशत), बॉम्बे जोन से 11226 (30.33 प्रतिशत) एवं दिल्ली जोन से 11370 (सर्वाधिक 33.37 प्रतिशत) छात्रों ने जेईई-एडवांस्ड परीक्षा क्वालीफाई की।

जेईई-एडवांस्ड परीक्षा क्वालीफाई करने वाले छात्रों के समानांतर आईआईटी में प्रवेश लेने वाले छात्रों के आंकड़े देखें तो हैदराबाद से 4363 (33.70 प्रतिशत), बॉम्बे से 3825 (34.07 प्रतिशत) एवं दिल्ली जोन से 4182 (सर्वाधिक 36.78 प्रतिशत) शामिल हैं।

परीक्षा देने वाले, क्वालीफाई होने वाले एवं आईआईटी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में सर्वाधिक प्रतिशत आईआईटी दिल्ली जोन से है। आईआईटी दिल्ली जोन में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। दिल्ली, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख शामिल है।

किस जोन से कितने आईआईटीयन

इस वर्ष कुल आईआईटी में चयनित 18188 छात्रों में आईआईटी दिल्ली जोन के 4812, आईआईटी हैदराबाद के 4363, बॉम्बे जोन के 3825, रूडकी के 1729, कानपुर 1622, खडगपुर के 1655, गुवाहाटी से 812 छात्र आईआईटी में चयनित हुए।

