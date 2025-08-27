JEE Advanced : जेईई एडवांस्ड में किस जोन के छात्रों का IIT में सर्वाधिक चयन, यहां देखें ब्योरा

IIT JEE Advanced : जेईई एडवांस्ड 2025 के ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी कानपुर ने 1281 पेज की परीक्षा और परिणाम के संबंध में रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में एक बार फिर कोटा की बदौलत दिल्ली जोन का परिणाम देश में बेस्ट रहा है। रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा के लिए देश में सात जोन बनाए गए। इसमें इस वर्ष जेईई-एडवांस्ड परीक्षा के लिए कुल एक लाख 87 हजार 223 छात्रों ने पंजीयन करवाया, जिसमें सर्वाधिक हैदराबाद जोन से 45622, दूसरे नंबर पर बॉम्बे जोन से 37002 एवं तीसरे नम्बर पर दिल्ली जोन से 34069 छात्र पंजीकृत हुए। इसमें टॉप 3 जोन की बात करें तो पंजीकृत छात्रों के सापेक्ष हैदराबाद जोन से 12946 (28.37 प्रतिशत), बॉम्बे जोन से 11226 (30.33 प्रतिशत) एवं दिल्ली जोन से 11370 (सर्वाधिक 33.37 प्रतिशत) छात्रों ने जेईई-एडवांस्ड परीक्षा क्वालीफाई की।