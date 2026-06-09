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JEE Advanced : पेपर 1 में 3 और पेपर 2 में 104 अंक, मार्क्स में बड़े अंतर पर उठे गंभीर सवाल, IIT ने दी सफाई

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जेईई एडवांस्ड कराने वाले आईआईटी रुड़की ने मार्क्स में बड़े अंतर की शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह फर्क किसी त्रुटि का संकेत नहीं है, बल्कि इसे चेबिशेव असमानता के नियम से समझा जा सकता है।

JEE Advanced : पेपर 1 में 3 और पेपर 2 में 104 अंक, मार्क्स में बड़े अंतर पर उठे गंभीर सवाल, IIT ने दी सफाई

जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट घोषित होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने पेपर-1 और पेपर-2 के स्कोर में बड़े अंतर को लेकर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर कई छात्रों ने अपने स्कोर शेयर करते हुए दावा किया कि दोनों पेपरों के अंकों में काफी बड़ा फासला दिख रहा है जो कि सामान्य नहीं है। छात्रों ने इसे मूल्यांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी का अंदेशा जताया है। इसी बीच जेईई एडवांस्ड कराने वाले आईआईटी रुड़की ने इन शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह फर्क किसी त्रुटि या अनियमितता का संकेत नहीं है, बल्कि इसे चेबिशेव असमानता (Chebyshev's Inequality) और बुनियादी सांख्यिकीय सिद्धांतों के जरिए आसानी से समझा जा सकता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनन्या चोपड़ा नामक एक यूजर ने एक छात्र के अंकों का उदाहरण साझा किया, जिसमें छात्र को पेपर 1 में 3 अंक और पेपर 2 में 104 अंक मिले थे। अनन्या ने लिखा, 'JEE एडवांस्ड 2026 — एक स्टूडेंट ने पेपर 1 में -3 ​​और पेपर 2 में 104 मार्क्स हासिल किए। परीक्षा एक ही थी, एक ही दिन हुई और सिलेबस भी एक ही था।

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इस साल पेपर 2 को ज़्यादा मुश्किल माना गया। 60,000 स्टूडेंट्स। कई स्टूडेंट्स के P1 और P2 के मार्क्स में 100 से ज़्यादा का अंतर देखा गया। P1 दोपहर 12 बजे खत्म हुआ और P2 दोपहर 2:30 बजे शुरू हुआ। यानी बीच में 2.5 घंटे का समय था।'

इस पोस्ट के बाद कई छात्रों ने दोनों पेपरों के बीच बड़े स्कोर अंतर को लेकर सवाल उठाए। इस पर IIT कानपुर के प्रोफेसर और निदेशक प्रो. मणिंद्र अग्रवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे दावे बुनियादी सांख्यिकी की समझ की कमी को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि जब परीक्षा में करीब 60 हजार छात्र शामिल होते हैं तो कुछ छात्रों के अंकों में बड़ा अंतर दिखाई देना स्वाभाविक है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में Chebyshev's Inequality का जिक्र किया।

उन्होंने कहा, 'ऐसे मामले भी होते हैं जिनमें एक अच्छा स्टूडेंट किसी एक सवाल में अटक जाता है और उसमें बहुत ज्यादा समय बिता देता है। अचानक उसे एहसास होता है कि काफी समय बीत चुका है और वह घबरा जाता है। इससे एक पेपर में कम मार्क्स आते हैं। ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन हम यहां अपवादों की बात कर रहे हैं।'

संस्थान ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल अंकों में बड़ा अंतर होना किसी अनियमितता, नकल या परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी का प्रमाण नहीं माना जा सकता। परीक्षा प्रक्रिया के किसी भी चरण में धोखाधड़ी या कदाचार के संकेत नहीं मिले हैं।

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एक छात्र निकुंज गुप्ता ने आईआईटी रुड़की की ओर से ईमेल के जरिए मिला जवाब सार्वजनिक किया। संस्थान ने कहा कि लगभग 60 हजार अभ्यर्थियों वाली परीक्षा में कुछ छात्रों के दोनों पेपरों के अंकों में बड़ा अंतर होना पूरी तरह अपेक्षित है। यह स्थिति सांख्यिकीय सिद्धांतों और Chebyshev's Inequality के माध्यम से समझी और मापी जा सकती है।

चेबीशेव की असमानता क्या है?

यह थ्योरम सांख्यिकी में औसत (mean) के आस-पास स्टैंडर्ड डेविएशन (standard deviation) की रेंज के बारे में है। इस असमानता को किसी भी ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन (probability distribution) पर लागू किया जा सकता है जिसमें औसत और वेरिएंस (variance) तय हों।

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी मटीरियल के अनुसार, चेबीशेव की असमानता का मकसद उस प्रोबेबिलिटी (संभावना) को सीमित करना है कि वेरिएबल अपने औसत से (किसी भी दिशा में) दूर हो।

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स्टैनफोर्ड के अनुसार, यह असमानता असल प्रोबेबिलिटी से अभी भी काफी अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चेबीशेव की असमानता केवल औसत और वेरिएंस को ही ध्यान में रखती है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'किसी वेरिएबल के बारे में इन दो मात्राओं के अलावा और भी बहुत सारी जानकारी होती है। दो-पेपर वाला फ़ॉर्मैट शुरू होने के बाद से ही JEE एडवांस्ड में स्कोर में इस तरह का अंतर लगातार देखा गया है। यह अंतर स्वाभाविक रूप से सवालों के प्रकार, कठिनाई के स्तर, मार्किंग स्कीम और अलग-अलग पेपर में उम्मीदवारों के प्रदर्शन में अंतर के कारण होता है।'

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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