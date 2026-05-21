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IIT बॉम्बे में एडमिशन चाहिए? तो अभी जानें कितनी रैंक पर मिलेगी आपकी मनपसंद इंजीनियरिंग ब्रांच

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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JEE Advanced IIT Bombay Cutoff: यदि आपका सपना भी आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग करने का है, तो आपके लिए विभिन्न बी.टेक कोर्सेज की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक (Cutoff Rank) को समझना बेहद जरूरी है।

IIT बॉम्बे में एडमिशन चाहिए? तो अभी जानें कितनी रैंक पर मिलेगी आपकी मनपसंद इंजीनियरिंग ब्रांच

IIT Bombay cutoff 2026: देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान 'इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे' (IIT Bombay) में पढ़ाई करने का सपना हर उस छात्र का होता है जो जेईई परीक्षा की तैयारी करता है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Advanced 2026) के बाद आयोजित होने वाली जोसा (JoSAA) काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले, आईआईटी बॉम्बे के विभिन्न बीटेक (B.Tech) कोर्सेज के लिए संभावित कट-ऑफ और पिछले वर्षों के क्लोजिंग रैंक के रुझान सामने आ गए हैं।

पिछले सालों की तरह इस बार भी आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग (CSE) और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचों के लिए मारामारी रहने वाली है। JoSAA काउंसलिंग के आंकड़ों का विश्लेषण करने से छात्रों को अपनी पसंदीदा चॉइस फिलिंग करने में काफी मदद मिल सकती है।

आईआईटी बॉम्बे में बीटेक दाखिले का पूरा गणित

बीटेक ब्रांच (B.Tech Course)ओपनिंग रैंक (Opening Rank)क्लोजिंग रैंक (Closing Rank)
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE)166
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (EE)106418
मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ME)4901766
एयरोस्पेस इंजीनियरिंग11952305
केमिकल इंजीनियरिंग6012405
इंजीनियरिंग फिजिक्स6221483
सिविल इंजीनियरिंग26664095
मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 25844119

सीएसई (CSE) ब्रांच का ऐतिहासिक रिकॉर्ड: टॉप 70 रैंक पर ही बंद हो जाती हैं सीटें

आईआईटी बॉम्बे की बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) भारत का सबसे पसंदीदा अंडरग्रेजुएट कोर्स माना जाता है। पिछले वर्षों के आंकड़ों (Round 1 से Round 6) पर नजर डालें तो सामान्य श्रेणी के लिए क्लोजिंग रैंक बेहद सख्त रही है। साल 2025 में ओपन (सामान्य) श्रेणी के लिए कंप्यूटर साइंस की ओपनिंग रैंक 1 और क्लोजिंग रैंक 66 पर ही सिमट गई थी। साल 2024 में सभी पांचों राउंड में सीएसई की क्लोजिंग रैंक बिना किसी बदलाव के 68 पर बंद हुई थी। साल 2023 में अंतिम राउंड (राउंड 6) तक आते-आते क्लोजिंग रैंक 67 रही थी।

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इस साल यानी 2026 के एडमिशन चक्र में भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि सामान्य श्रेणी में जिन छात्रों की ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 से 65 या 70 के बीच होगी, केवल वे ही सीएसई में सीट पाने में सफल हो सकेंगे। इसके लिए 360 अंकों की परीक्षा में से कम से कम 310 से 320 से अधिक अंक लाना सुरक्षित माना जा रहा है।

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कौन से इंजीनियरिंग कोर्सेज में बरसता है पैसा?

आज के डिजिटल और एआई (AI) के युग में कुछ खास ब्रांच ऐसी हैं जिनकी डिमांड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है:

कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग (CSE): यह आज भी छात्रों की पहली पसंद है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग और वेब टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने वालों को सालाना 15 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का पैकेज मिल रहा है।

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा साइंस: आने वाला भविष्य एआई का है। जो छात्र डेटा को समझने और मशीनों को 'स्मार्ट' बनाने की पढ़ाई करते हैं, उनकी सैलरी पैकेज के मामले में सबसे आगे रहने की संभावना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन (ECE): 5G और चिप मैन्युफैक्चरिंग (सेमीकंडक्टर्स) के बढ़ने से इस ब्रांच की वैल्यू फिर से बढ़ गई है।

सिविल और मैकेनिकल: इन्हें ‘एवरग्रीन’ माना जाता है, लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिलचस्पी रखते हैं, तो सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में अच्छे विकल्प हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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