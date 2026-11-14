जेईई एडवांस्ड के 3 चांस की मांग ठुकराई गई, पर एक सहूलियत का ऐलान, 23 मई को होगी IIT प्रवेश परीक्षा
JEE Advanced Exam : इस बार भी अभ्यर्थियों के लिए जेईई एडवांस्ड देने के दो प्रयासों की सीमा को बरकरार रखा गया है। हजारों इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों की मांग को ठुकरा दिया गया है।
आईआईटी में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई एडवांस्ड 2027 की तिथि जारी कर दी गयी है। परीक्षा का आयोजन 23 मई को किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन आईआईटी दिल्ली की ओर से किया जाएगा। इस बार भी अभ्यर्थियों के लिए जेईई एडवांस्ड देने के दो प्रयासों की सीमा को बरकरार रखा गया है। हजारों इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों की मांग को ठुकरा दिया गया है। वे दो प्रयासों की सीमा को बढ़ाकर तीन करने की मांग कर रहे थे। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मनिंद्र अग्रवाल ने प्रयासों की सीमा बढ़ाने के संकेत दिए थे।
दरअसल 12000 से अधिक विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस्ड की पात्रता शर्तों की समीक्षा की मांग की थी। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, IIT काउंसिल और जॉइंट एडमिशन बोर्ड (JAB) से आग्रह किया था कि वे परीक्षा में शामिल होने अटेम्प्ट लिमिट पर पुनर्विचार करें। अपनी याचिका में उन्होंने मेडिकल इमरजेंसी, पारिवारिक परिस्थितियों और परीक्षा के तनाव का हवाला दिया। उनका कहना था कि इन वजहों से उनकी तैयारी बाधित हो सकती है और IIT में दाखिला पाने के उनके मौकों पर असर पड़ सकता है।
ऑन-स्क्रीन कैलकुलेटर की सुविधा मिलेगी
इस बार परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑन-स्क्रीन कैलकुलेटर की सुविधा भी मिलेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान 10 से 12 अंकों की डिस्प्ले वाला बुनियादी (गैर-वैज्ञानिक) कैलकुलेटर स्क्रीन पर उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को अलग से कोई कैलकुलेटर ले जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा परीक्षा प्रक्रिया को सहज बनाने के उद्देश्य से दी जा रही है।
आईआईटी दिल्ली ने जेइइ एडवांस्ड 2027 के लिए आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in लॉन्च कर दी है। पोर्टल पर परीक्षा की तिथि, पात्रता संबंधी शर्तों और अन्य जरूरी सूचनाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। परीक्षा के लिए पंजीकरण की तिथि और विस्तृत कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा।
अभ्यर्थी ने पहली बार 2026 या 2027 में 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ दिया हो। नियमों के अनुसार, एक अभ्यर्थी लगातार दो वर्षों में अधिकतम दो बार जेईई एडवांस्ड की परीक्षा दे सकता है। वर्ष 2025 या उससे पहले पहली बार 12वीं की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी सामान्य रूप से 2027 की परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। आयु सीमा और आरक्षण से संबंधित विस्तृत शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं।
एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि शुक्रवार को वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार वर्ष 2026 एवं 2027 में 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को जेईई-एडवांस्ड परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया गया है। जेईई-मेन के आधार पर शीर्ष चुने गए 2.50 लाख विद्यार्थी जेईई-एडवांस्ड परीक्षा देने के लिए पात्र रहेंगे, जिसमें सामान्य श्रेणी के 101250, ईडब्ल्यूएस के 25000, ओबीसी के 67500, एससी के 37500, एसटी के 18750 विद्यार्थी शामिल हैं।
ऐसे विद्यार्थी जिनकी जन्मतिथि 1 अक्टूबर 2002 के बाद की है, वे ही परीक्षा के लिए पात्र रहेंगे। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने गत वर्ष जोसा काउंसलिंग के दौरान आईआईटी आवंटन पर भी ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं किया एवं चौथे राउण्ड तक सीट विड्रा कर ली, वे भी इस वर्ष पात्र रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने आईआईटी में प्रवेश ले लिया, वे पात्र नहीं रहेंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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