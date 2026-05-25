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JEE Advanced Answer Key 2026, Direct Link: जेईई एडवांस्ड प्रोविजनल आंसर की जारी, कल तक दर्ज करें आपत्ति

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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JEE Advanced 2026 answer key : आईआईटी रुड़की की ओर से जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। जेईई एडवांस्ड 2026 की प्रोविजनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

JEE Advanced Answer Key 2026, Direct Link: जेईई एडवांस्ड प्रोविजनल आंसर की जारी, कल तक दर्ज करें आपत्ति

IIT Roorkee JEE Advanced Provisional Answer Key 2026: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) रुड़की की ओर से जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। जेईई एडवांस्ड 2026 की प्रोविजनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट 21 मई 2026 को जारी कर दी गई है।

जो उम्मीदवार 17 मई 2026 को आयोजित हुई इस बेहद चुनौतीपूर्ण परीक्षा में शामिल हुए थे, वे बिना किसी लॉगिन क्रेडेंशियल के सीधे आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की आंसर-की पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

आपत्ति दर्ज कराने के लिए 26 मई तक का समय

आंसर-की जारी करने के साथ ही आईआईटी रुड़की ने छात्रों को किसी भी विवादित उत्तर या प्रश्न पर अपनी चुनौती या फीडबैक देने का अवसर भी प्रदान किया है। उम्मीदवार आज यानी 25 मई से लेकर 26 मई 2026 की शाम 5:00 बजे तक ही ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। ईमेल या किसी अन्य ऑफलाइन माध्यम से भेजी गई आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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छात्रों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न की दर से ऑनलाइन शुल्क (नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड द्वारा) का भुगतान करना होगा। यदि विषय विशेषज्ञों की जांच के बाद उम्मीदवार का दावा बिल्कुल सही पाया जाता है, तो यह शुल्क उम्मीदवार के बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा।

JEE Advanced Provisional Answer Key 2026 Direct Link

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आपत्ति दर्ज कराने का आसान तरीका

  1. सबसे पहले जेईई एडवांस्ड की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर कैंडिडेट पोर्टल (Candidate Portal) के लिंक पर क्लिक करें और अपने आवेदन नंबर, जन्मतिथि तथा मोबाइल नंबर की मदद से लॉगिन करें।

3. लॉगिन के बाद "Challenge Answer Key" के विकल्प को चुनें।

4. संबंधित प्रश्न संख्या का चयन करें जिसे आप चुनौती देना चाहते हैं और अपने दावे के समर्थन में आवश्यक डॉक्यूमेंट या प्रामाणिक सबूत अपलोड करें।

5. प्रति प्रश्न 500 रुपये के हिसाब से ऑनलाइन फीस जमा करें और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें।

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1 जून को आएगा फाइनल रिजल्ट

प्राप्त सभी आपत्तियों की समीक्षा आईआईटी रुड़की के वरिष्ठ विषय विशेषज्ञों की एक विशेष समिति द्वारा बारीकी से की जाएगी। इसके बाद, 1 जून 2026 को सुबह 10:00 बजे फाइनल आंसर-की के साथ ही जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद ही देश के सभी 23 आईआईटी, एनआईटी (NITs) और आईआईआईटी (IIITs) संस्थानों में सीटों के आवंटन के लिए जोसा (JoSAA) काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा, आर्किटेक्चर कोर्सेज में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट (AAT) का पंजीकरण भी 1 जून से शुरू होकर 4 जून को परीक्षा आयोजित की जाएगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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