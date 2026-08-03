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JEE में AIR 32, IIT बॉम्बे छोड़ चुना IIT कानपुर; जुड़वां भाई के लिए किया त्याग

By Dheeraj Pal
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18 साल मह्रूफ अहमद खान और मसरूर अहमद खान के माता-पिता एक डॉक्टर हैं। JEE एडवांस्ड 2026 में मह्रूफ अहमद खान ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 32 और मसरूर ने AIR 169 हासिल कीष मह्रूफ की रैंक इतनी अच्छी थी कि उन्हें IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस (BTech CSE) मिल सकता था।

jee advanced air 32 chooses iit kanpur over iit bombay for twin brother Mahroof Ahmed Khan and Masroor Ahmed Khan
मह्रूफ अहमद खान और मसरूर अहमद खान सक्सेस स्टोरी

इस बार जब जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट आया, तो सबसे ज्यादा ध्यान एक जैसे दिखने वाले जुड़वां भाईयों पर गया। क्योंकि वर्षों तक पढ़ाई करने के साथ जेईई एडवांस्ड की परीक्षा दोनों ने एक साथ क्रैक किया। लेकिन जब बात आई सीट या कॉलेज चुनाव की, तो एक भाई ने आईआईटी बॉम्बे की सीट छोड़कर आईआईटी कानपुर चुना। वो इसलिए ताकि साथ रह सकें और एक बार फिर दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकें। इस फैसले ने दोनों का एक बार फिर ध्यान लोगों की तरफ खींचा। ये जुड़वा भाई है ह्रूफ अहमद खान और मसरूर अहमद खान।

जुड़वा भाईयों की रैंक

18 साल मह्रूफ अहमद खान और मसरूर अहमद खान के माता-पिता एक डॉक्टर हैं। JEE Advanced 2026 में मह्रूफ अहमद खान ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 32 और मसरूर ने AIR 169 हासिल कीष मह्रूफ की रैंक इतनी अच्छी थी कि उन्हें IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस (BTech CSE) मिल सकता था। हालांकि, मसरूर को उसी ब्रांच में IIT बॉम्बे में प्रवेश नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में दोनों भाइयों ने अलग-अलग IIT में पढ़ने के बजाय साथ रहने का फैसला किया। मह्रूफ ने IIT बॉम्बे की सीट छोड़ दी और अपने भाई मसरूर के साथ IIT कानपुर के BTech कंप्यूटर साइंस कार्यक्रम में दाखिला लेने का निर्णय लिया, जहां दोनों को एक ही ब्रांच मिल गई।

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भाई से बढ़कर कुछ भी नहीं

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक महरूफ ने ओरिएंटेशन के अंतिम दिन में शामिल होने से कुछ मिनट पहले कहा कि मुझे IIT बॉम्बे छोड़कर अपने भाई के लिए IIT कानपुर आने का कोई पछतावा नहीं है। मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दोनों भाइयों ने IIT-JEE की तैयारी के लिए कोटा में तीन साल साथ बिताए और 21 जुलाई को IIT कानपुर में दाखिला लिया।

मसरूर ने कहा कि उनके भाई का यह फैसला एक ऐसा त्याग है, जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा, "अब हम यहां भी हमेशा की तरह साथ रहेंगे। एक-दूसरे की गलतियों को सुधारेंगे, मुश्किल समय में एक-दूसरे का सहारा बनेंगे और सबसे अच्छे दोस्त बने रहेंगे।"

हॉस्टल के एक कमरे में रहते हैं जुड़वा भाई

IIT कानपुर पहुंचने पर शुरुआत में दोनों जुड़वां भाइयों को प्रशासन ने एक ही हॉस्टल में अलग-अलग कमरे आवंटित किए थे। मसरूर को कमरा B-209 मिला, जबकि महरूफ को B-308 दिया गया। इससे दोनों के लिए साथ में खाना खाना और रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो रहा था। अधिकारियों से अनुरोध करने के बाद दो दिन पहले दोनों को हॉल ऑफ रेजिडेंस-13 के कमरा B-103 में साथ रहने की अनुमति मिल गई।

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बेटों के लिए मां ने छोड़ी नौकरी

दोनों भाइयों की सफलता में उनकी मां डॉ. जीनत बेगम, जो पेशे से स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ (गायनेकोलॉजिस्ट) हैं, की अहम भूमिका रही। जब दोनों ने कोटा जाकर IIT-JEE की तैयारी करने का फैसला किया, तो उन्होंने ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड अस्पताल की अपनी नौकरी छोड़ दी और बेटों के साथ कोटा चली गईं, ताकि वे बिना किसी परेशानी के पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सकें।

पिता हैं मेडिसिन में एमडी

वहीं, उनके पिता डॉ. मंसूर अहमद खान, जो मेडिसिन में एमडी हैं, नौकरी के कारण ओडिशा में ही रहे और हर दो-तीन महीने में बेटों से मिलने कोटा जाते थे। डॉ. जीनत बेगम ने कहा कि परिवार को पहले से अंदेशा था कि दोनों बेटों की अलग-अलग रैंक आने के कारण उन्हें अलग-अलग IIT मिल सकते हैं। उन्होंने कहा, "मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दोनों बेटे अब एक ही संस्थान में हैं और एक ही कमरे में भी रह रहे हैं। JEE Advanced के नतीजे आने के बाद महरूफ के फैसले ने मुझे बहुत राहत दी।"

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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