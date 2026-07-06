JEE Advanced में कबीर छिल्लर ने कैसे हासिल की रैंक 2, वो धांसू टिप्स जिसने बनाया टॉपर
जेईई एडवांस्ड 2024 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल करने वाले कबीर छिल्लर ने अपनी कामयाबी के अचूक मंत्र साझा किए हैं, जो हर स्टूडेंट के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं।
हर साल देश के लाखों बच्चे एक ही सपना आंखों में लिए दिन-रात एक कर देते हैं। ये सपना है देश के सबसे मुश्किल और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग एग्जाम यानी जेईई एडवांस्ड को क्रैक करने का। आईआईटी की उन चंद सीटों के लिए ऐसी रेस लगती है कि बड़े-बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इस बार की इस रेस में गुड़गांव के रहने वाले 18 साल के कबीर छिल्लर ने जो कमाल किया है, वो हर किसी के लिए एक मिसाल है। कबीर ने जेईई एडवांस्ड में 360 में से 329 नंबर लाकर ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। वो रैंक 1 से सिर्फ एक नंबर पीछे रह गए। टॉपर बनना यूं ही नहीं हो जाता, इसके पीछे कड़ी मेहनत तो होती ही है, लेकिन कबीर ने कुछ ऐसी स्मार्ट रणनीतियां अपनाईं, जिन्होंने उन्हें इस गलाकाट मुकाबले में सबसे आगे खड़ा कर दिया। दिलचस्प बात ये है कि कबीर का पढ़ाई करने का तरीका उन तमाम चीजों से बिल्कुल अलग था, जो आज के वक्त में ज्यादातर जेईई एस्पिरेंट्स कर रहे हैं। आइए जानते हैं कबीर के वो अचूक मंत्र जो उनके लिए कामयाबी की चाबी बने।
वो सब्जेक्ट जिसकी कोई बात नहीं करता
ये सबसे अहम पॉइंट है जो शायद ही कोई आपको बताएगा। हर कोई सिर्फ तीन सब्जेक्ट्स की बात करता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। लेकिन अपने कोचिंग संस्थान एलन के साथ एक बातचीत में कबीर छिल्लर ने इस 'चौथे सब्जेक्ट' से पर्दा उठाया। वो है 'एग्जाम देने का हुनर' कबीर ने अपना तजुर्बा साझा करते हुए बताया, "एक बार सर ने कहा था कि जेईई की तैयारी में असल में चार सब्जेक्ट होते हैं। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि एग्जाम देने की स्किल कितनी अहमियत रखती है।" उन्होंने आगे कहा कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स दिन-रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके नंबर कम रह जाते हैं। कबीर के मुताबिक, "ऐसा इसलिए नहीं होता कि उन्हें कुछ आता नहीं है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी परीक्षा जैसे दबाव वाले माहौल में खुद को टेस्ट ही नहीं किया होता।" जब घड़ी की सुई टिक-टिक करने लगती है, तो अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स का ध्यान भटक जाता है, वो फोकस खो देते हैं या घबराहट के शिकार हो जाते हैं। यहीं पर इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया को एक 'स्किल' की तरह ट्रीट करना और उसकी प्रैक्टिस करना काम आता है।
फोन के डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचने का सॉलिड जुगाड़
आज के इस डिजिटल दौर में फोन से पूरी तरह दूरी बना लेना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बिना सोचे-समझे लगातार रील या शॉर्ट्स देखना उनके कीमती वक्त की सबसे बड़ी दुश्मन है। कबीर छिल्लर वैसे तो सोशल मीडिया से दूर ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने गैजेट्स बिल्कुल ही बंद कर दिए थे। उन्होंने एक बेहद अनुशासित तरीका अपनाया। यूट्यूबर ऋतिक बाहेती के जरिए शेयर किए गए एक वीडियो में कबीर ने बताया, "मैं दिन में करीब एक घंटे यूट्यूब देखता था।" वो इस प्लेटफॉर्म पर लॉन्ग-फॉर्म कंटेंट देखना पसंद करते थे। इसके अलावा, ऐप पर शॉर्ट्स देखते-देखते वक्त बर्बाद न हो, इसके लिए उन्होंने एक गजब का जुगाड़ लगाया था। कबीर ने बताया, "मेरे फोन में एक 'शॉर्ट्स ब्लॉकर' लगा हुआ था, जिससे मैं एक बार में 2-3 मिनट से ज्यादा शॉर्ट्स नहीं देख पाता था।" ये स्मार्ट तरीका उन्हें बिना वजह फोन में उलझने से बचाता था।
नंबरों और रैंक के पीछे न भागना
आजकल के इस कॉम्पिटिटिव माहौल में जहां हर कोई सिर्फ नंबरों और कट-ऑफ की बात करता है, वहीं इस नौजवान ने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। कबीर ने कभी भी नंबरों के पीछे दौड़ नहीं लगाई। उनका पूरा ध्यान कभी इस बात पर था ही नहीं कि उन्हें कौन सी रैंक लानी है। इसके बजाय, उन्होंने कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने पर जोर दिया। जब जेईई मेन के नतीजे आए थे और उन्होंने 300 में से पूरे 300 नंबर (100 परसेंटाइल) हासिल किए थे, तब द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा था, "मैंने कभी नंबरों के लिए पढ़ाई नहीं की। मेरा फोकस हमेशा चीजों को सही तरीके से समझने पर रहा।" कबीर ने इस मुश्किल परीक्षा को कभी भी अपनी मंजिल या फिनिश लाइन नहीं माना और यही बेखौफ सोच उनकी कामयाबी की सबसे मजबूत नींव बनी।
सही दिशा में करें मेहनत
जेईई की तैयारी करने वालों के लिए कड़ी मेहनत करना तो एक ऐसी शर्त है जिससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन कबीर का मानना है कि ये मेहनत तभी रंग लाती है, जब वो सही दिशा में की जाए। इंडिया टुडे को दिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "सही दिशा में मेहनत करना बहुत जरूरी है। सिर्फ घंटों तक किताब लेकर बैठे रहना काफी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं।" ज्यादातर स्टूडेंट्स को जेईई का भारी-भरकम सिलेबस देखकर ही पसीना आ जाता है, लेकिन कबीर ने इसका भी एक आसान तोड़ निकाल लिया था। उनका कहना है, "मैं हर टॉपिक को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ता था। मैंने जल्दी रिवीजन करने के लिए छोटे नोट्स बना रखे थे और मैं लगातार उनका रिवीजन करता था। इस पूरी जर्नी में कंसिस्टेंसी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी।"
मॉक टेस्ट की अहमियत
कबीर की सफलता का एक और बड़ा राज था मॉक टेस्ट देना और फिर उसका बारीकी से विश्लेषण करना। कई स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देने से घबराते हैं और कम नंबर आने पर स्ट्रेस में आ जाते हैं। उनकी गलतियां उन पर हावी हो जाती हैं। लेकिन कबीर ने इसे एक सीखने के टूल की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया, "मेरे लिए अपनी गलतियों को एनालाइज करना बहुत अहम था। हर टेस्ट के बाद, मैं तसल्ली से देखता था कि मुझसे कहां चूक हुई है। इस आदत ने मुझे अपने प्रदर्शन को लगातार बेहतर करने में बहुत मदद की।" मॉक टेस्ट देते वक्त उनका पूरा ध्यान टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पर रहता था। उनका साफ मानना है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव