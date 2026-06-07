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JEE Advanced AAT 2026 का रिजल्ट जारी, B.Arch दाखिले के लिए ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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JEE Advanced AAT 2026 Result घोषित हो गया है। उम्मीदवार jeeadv.ac.in पर जाकर अपना क्वालिफाइंग स्टेटस चेक कर सकते हैं।

JEE Advanced AAT 2026 का रिजल्ट जारी, B.Arch दाखिले के लिए ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे कि आईआईटी में आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने JEE Advanced Architecture Aptitude Test (AAT) 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर अपना क्वालिफाइंग स्टेटस देख सकते हैं। इस परिणाम का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था क्योंकि AAT, आईआईटी में बी.आर्क कार्यक्रमों में प्रवेश पाने की अनिवार्य शर्तों में से एक है। रिजल्ट जारी होने के साथ ही अब छात्रों के सामने प्रवेश प्रक्रिया का अगला चरण शुरू हो गया है।

ऑनलाइन जारी हुआ रिजल्ट

आईआईटी रुड़की ने परिणाम ऑनलाइन मोड में जारी किया है। उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण की मदद से वेबसाइट पर पहुंचकर यह देख सकते हैं कि वे परीक्षा में क्वालिफाई हुए हैं या नहीं। AAT परीक्षा विशेष रूप से उन छात्रों के लिए आयोजित की जाती है जो आईआईटी में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (बी.आर्क) कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं। यह परीक्षा छात्रों की आर्किटेक्चरल सोच, डिजाइन क्षमता और रचनात्मक योग्यता का आकलन करती है।

ऐसे चेक करें JEE Advanced AAT 2026 का रिजल्ट

रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को कुछ आसान चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर दिखाई देने वाले AAT Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। अब मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें। लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर आपका क्वालिफाइंग स्टेटस दिखाई देगा। भविष्य की जरूरतों के लिए परिणाम डाउनलोड करके सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा।

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सिर्फ क्वालिफाई करना ही पर्याप्त नहीं

कई छात्र यह मान लेते हैं कि AAT में क्वालिफाई करने के बाद उनका प्रवेश लगभग तय हो जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। AAT में सफल होना केवल पात्रता हासिल करना है। बी.आर्क सीटों का अंतिम आवंटन JoSAA काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। इस दौरान उम्मीदवार की JEE Advanced रैंक, उसकी श्रेणी (कैटेगरी) और उपलब्ध सीटों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसलिए केवल AAT क्वालिफाई करने से सीट की गारंटी नहीं मिलती।

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अब JoSAA काउंसलिंग पर रहेगी छात्रों की नजर

रिजल्ट घोषित होने के बाद अब सफल उम्मीदवारों को JoSAA काउंसलिंग प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना होगा। काउंसलिंग के दौरान छात्रों को अपनी पसंद के संस्थान और कोर्स भरने का मौका मिलेगा। इसके बाद विभिन्न राउंड में सीट आवंटन किया जाएगा। गौरतलब है कि उम्मीदवारों को काउंसलिंग से जुड़ी सभी तारीखों और निर्देशों पर नजर बनाए रखनी चाहिए ताकि किसी भी महत्वपूर्ण चरण को मिस न करें। समय पर रजिस्ट्रेशन और जरूरी दस्तावेजों की तैयारी प्रवेश प्रक्रिया को आसान बना सकती है।

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आईआईटी में आर्किटेक्चर की सीटों के लिए बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा

हर साल बड़ी संख्या में छात्र आईआईटी के बी.आर्क कार्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रयास करते हैं। सीमित सीटों और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इस प्रक्रिया को काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। ऐसे में AAT में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए अब अगली चुनौती बेहतर रैंक और काउंसलिंग के जरिए पसंदीदा संस्थान हासिल करने की होगी।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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