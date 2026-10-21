जेईई एडवांस्ड में मिल सकते हैं 3 चांस, IIT कानपुर डायरेक्टर ने दिए संकेत, 12000 छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय से की थी मांग
आईआईटी में दाखिला दिलाने वाली प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड में आने वाले वर्षों में अटेम्प्ट की सीमा दो से बढ़ाकर तीन की जा सकती है। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर ने इसके संकेत दिए हैं।
आईआईटी में दाखिला दिलाने वाली प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड में आने वाले वर्षों में अटेम्प्ट की सीमा दो से बढ़ाकर तीन की जा सकती है। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मनिंद्र अग्रवाल ने इसके संकेत दिए हैं। दरअसल 12000 से अधिक विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस्ड की पात्रता शर्तों की समीक्षा की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, IIT काउंसिल और जॉइंट एडमिशन बोर्ड (JAB) से आग्रह किया है कि वे परीक्षा में शामिल होने अटेम्प्ट लिमिट पर पुनर्विचार करें। अपनी याचिका में उन्होंने मेडिकल इमरजेंसी, पारिवारिक परिस्थितियों और परीक्षा के तनाव का हवाला दिया है। उनका कहना है कि इन वजहों से उनकी तैयारी बाधित हो सकती है और IIT में दाखिला पाने के उनके मौकों पर असर पड़ सकता है।
आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मनिंद्र अग्रवाल ने संकेत दिया है कि आने वाले कुछ वर्षों में एग्जाम सिस्टम में बदलावों पर विचार किया जा सकता है, हालांकि अभी कोई तुरंत फैसला नहीं लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी वाले एक कार्यक्रम में बोलते हुए अग्रवाल ने माना कि जेईई एडवांस्ड में बदलाव की मांगें उठ रही हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में उन्होंने परीक्षा के भविष्य के बारे में कहा कि अभी कोई बदलाव करने की योजना नहीं है, लेकिन आने वाले वर्षों में इस संभावना पर विचार किया जा सकता है। चर्चाओं में यह भी शामिल है कि क्या उम्मीदवारों को तीसरा मौका दिया जाना चाहिए। अग्रवाल ने कहा कि परीक्षा जेईई पूरी तरह से कोचिंग पर निर्भर हो गई है और इसमें बदलाव की जरूरत है। इसे कम करने के लिए बातचीत चल रही है।
जेईई एडवांस्ड के लिए छात्र एक और मौका क्यों मांग रहे हैं
कोविड 19 महामारी से पैदा हुए बुरे हालातों ने जेईई छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर खराब असर डाला। उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई। महामारी के दौरान IIT प्रशासन ने 2020 और 2022 में विशेष व्यवस्था की थी जिसके तहत कुछ प्रभावित उम्मीदवारों को असाधारण परिस्थितियों में एक अतिरिक्त मौका दिया गया था। बाद में हालात सामान्य होने पर इन छूटों को वापस ले लिया गया। तब से छात्र लगातार तीसरे मौके की स्थायी मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि एक अतिरिक्त मौका उन छात्रों की मदद कर सकता है, जिनकी तैयारी या परीक्षा की योजनाएं ऐसी परिस्थितियों के कारण बाधित हो गईं, जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं।
इस नई याचिका ने जेईई एडवांस्ड के प्रयासों की सीमा बढ़ाने के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। हालांकि यह मांग अभी भी विचाराधीन है और ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है जिससे यह पुष्टि हो सके कि आने वाली परीक्षाओं के लिए प्रयासों की सीमा में कोई बदलाव किया जाएगा।
आईआईटी कानपुर के निदेशक ने JEE एडवांस्ड के बारे में क्या कहा
अग्रवाल ने JEE एडवांस्ड की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच कोचिंग संस्थानों पर बढ़ती निर्भरता को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा काफी हद तक कोचिंग पर निर्भर हो गई है इसलिए इस निर्भरता को कम करने के तरीकों पर विचार करना जरूरी हो गया है।
मौजूदा नियम क्या हैं
मौजूदा नियमों के तहत उम्मीदवार लगातार दो वर्षों में अधिकतम दो बार JEE एडवांस्ड परीक्षा दे सकते हैं। पहला प्रयास उस वर्ष मिलता है जब छात्र 12वीं कक्षा की परीक्षा देते हैं, और दूसरा प्रयास अगले वर्ष मिलता है (बशर्ते वे परीक्षा की पात्रता शर्तों को पूरा करते हों)।
तीसरा प्रयास मिलने से उन छात्रों को फायदा हो सकता है जिन्हें इस परीक्षा के बारे में देर से पता चला, या जो अपने नियंत्रण से बाहर की किन्हीं परिस्थितियों के कारण मौका चूक गए। इससे उन्हें IIT में सीट पाने की होड़ में शामिल होने से पहले अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त समय भी मिल सकता है।
हालांकि एक अतिरिक्त प्रयास के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। छात्र तैयारी में एक और साल लगाने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं, जिससे कोचिंग संस्थानों पर उनकी निर्भरता बढ़ सकती है और इंजीनियरिंग सीट पाने का खर्च भी बढ़ सकता है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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