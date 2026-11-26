IIT दिल्ली का सपना देख रहे हैं? जेईई एडवांस्ड 2027 की ये 5 शर्तें नहीं मानीं तो नहीं मिलेगा मौका
आईआईटी दिल्ली ने जेईई एडवांस्ड 2027 की पांच पात्रता शर्तें जारी कर दीं। यदि आप भी आईआईटी दिल्ली में दाखिला चाहते हैं तो ये शर्तें माननी जरूरी है।
आईआईटी का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए अब उलटी गिनती शुरू हो गई है। जेईई एडवांस्ड की पात्रता शर्तें सामने आ चुकी हैं। इनमें से एक भी शर्त पर चूके तो सालों की मेहनत धरी की धरी रह सकती है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले ये पांच बातें अच्छी तरह समझ लीजिए। आईआईटी दिल्ली ने 13 नवंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि जेईई एडवांस्ड 2027 की पात्रता शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। पूरी जानकारी jeeadv.ac.in पर देखी जा सकती है। परीक्षा 23 मई 2027 को रविवार के दिन होगी। यानी तैयारी के लिए छह महीने से कुछ ज्यादा का वक्त बचा है। अब हर दिन की कीमत है।
2.5 उम्मीदवारों को जगह
एडवांस्ड में बैठने का रास्ता जेईई मेन से होकर गुजरता है। जेईई मेन 2027 के बीई-बीटेक पेपर में सभी श्रेणियों को मिलाकर सिर्फ शीर्ष 2.5 लाख सफल उम्मीदवारों को जगह मिलेगी। यानी पहली बड़ी छलनी जेईई मेन ही है। वहां पीछे रह गए तो आगे का दरवाजा बंद।
उम्र का रखें ध्यान
उम्मीदवार का जन्म 1 अक्तूबर 2002 या उसके बाद हुआ होना चाहिए। एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को पांच साल की छूट मिलेगी। यानी उनके लिए यह सीमा 1 अक्तूबर 1997 तक खिसक जाती है।
नहीं मिलेगा तीसरा मौका
जेईई एडवांस्ड सिर्फ दो बार दिया जा सकता है। वह भी लगातार दो सालों के भीतर। तीसरा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए पहली बार में ही पूरी ताकत झोंकना समझदारी है। बिना तैयारी के बैठकर प्रयास गंवाना सबसे महंगा सौदा साबित हो सकता है।
12वीं की योग्यता में क्या जरूरी
यह शर्त सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। उम्मीदवार ने पहली बार 12वीं की परीक्षा 2026 या 2027 में दी हो। विषय भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ गणित होना जरूरी है। जिन्होंने 2025 या उससे पहले 12वीं दी थी वे इस बार पात्र नहीं होंगे। पुराने बैच के कई ड्रॉपर्स के लिए यह खबर निराश करने वाली है। हालांकि इसमें अपवाद लागू हो सकते हैं। इसलिए ब्रोशर में अपनी स्थिति जरूर मिला लें।
पहले दाखिला न लिया हो
जिसने पहले किसी आईआईटी या आईआईएससी के संबंधित कार्यक्रम में दाखिला ले रखा है वह दोबारा इस परीक्षा में नहीं बैठ सकता। यानी एक बार आईआईटी की सीट पकड़ ली तो दूसरी बार किस्मत आजमाने का रास्ता बंद है।
छात्रों और अभिभावकों के लिए सलाह
पहला काम यह कि सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करें। परीक्षा के मौसम में सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आधी-अधूरी जानकारी खूब घूमती है। किसी कोचिंग संस्थान की व्याख्या को अंतिम सच न मानें। नियम वही हैं जो आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट पर लिखे हैं।
दूसरा काम यह कि अपनी जन्मतिथि और 12वीं के साल को अभी से जांच लें। कई बार मामूली चूक भी आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन जाती है। दस्तावेजों में नाम और तारीख की गड़बड़ी हो तो उसे वक्त रहते ठीक करा लें।
तीसरा काम यह कि जेईई मेन को हल्के में न लें। शीर्ष 2.5 लाख की सूची में आना ही एडवांस्ड का असली टिकट है। यहां चूके तो बाकी चार शर्तें पूरी होने के बावजूद कुछ हाथ नहीं आएगा।
हर साल लाखों छात्र आईआईटी का सपना लेकर इस दौड़ में उतरते हैं। सीटें गिनी-चुनी होती हैं और मुकाबला कड़ा। ऐसे में नियमों की जानकारी भी आधी तैयारी है। जो छात्र शर्तें साफ समझकर चलेंगे वे बेवजह की उलझनों से बचेंगे और पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा पाएंगे। तो कैलेंडर में 23 मई 2027 की तारीख गोल घेरा लगाकर रख लीजिए। मेहनत अभी से शुरू कीजिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव