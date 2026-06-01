JEE Advanced 2026 Toppers List : बिहार के शुभम कुमार ने किया जेईई एडवांस्ड में टॉप, देखें टॉपर लिस्ट
जेईई एडवांस्ड 2026 के पहले तीन टॉपर आईआईटी दिल्ली जोन से हैं। आईआईटी में एंट्री दिलाने वाली प्रवेश परीक्षा में बिहार के शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक हासिल कर ऑल इंडिया टॉप किया है।
JEE Advanced 2026 Toppers List , Result OUT : जेईई एडवांस्ड रिजल्ट 2026 घोषित कर दिया गया है। परीक्षार्थी jeeadv.ac.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। पहले तीन टॉपर आईआईटी दिल्ली जोन से हैं। आईआईटी में एंट्री दिलाने वाली प्रवेश परीक्षा में बिहार के शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक हासिल कर ऑल इंडिया टॉप किया है। आईआईटी दिल्ली जोन के शुभम ने जेईई मेन के दोनों सेशन में पूरे 100 पर्सेंटाइल मार्क्स हासिल किए थे। दूसरे स्थान पर कबीर छिल्लर रहे जिन्होंने 360 में से 329 अंक हासिल किए। 360 में से 319 अंक हासिल कर जतिन चाहर तीसरे स्थान पर रहे।
JEE Advanced 2026 Toppers List : जेईई एडवांस्ड रिजल्ट 2026 टॉपर लिस्ट
रैंक 1 - शुभम कुमार - 360 में से 330 अंक
रैंक 2- कबीर छिल्लर - 360 में से 329 अंक
रैंक 3- जतिन चाहर - 360 में से 319 अंक
लड़कियों में किसने किया ऑल इंडिया टॉप
आईआईटी दिल्ली जोन की ही आरोही देशपांडे ने 360 में से 280 अंकों के साथ लड़कियों में टॉप किया है। आरोही की ऑल इंडिया रैंक ( CRL ) 77 रही।
फाइनल आंसर-की जारी
इसके अलावा छात्र अपनी अंतिम उत्तर कुंजी भी देख सकते हैं। परीक्षा 17 मई को आयोजित की गई थी। जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए कुल 187389 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 179694 उम्मीदवार एग्जाम में शामिल हुए। इस परीक्षा में 56880 उम्मीदवार पास हुए हैं। पास उम्मीदवारों की कुल संख्या में से 10107 महिला उम्मीदवार हैं।
जेईई एडवांस्ड क्वालिफाइंग मार्क्स 2026 ( JEE Advanced 2026 Qualifying Marks )
रैंक लिस्ट | प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक | न्यूनतम कुल अंक
कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) | 8 | 92 |
ओबीसी-एनसीएल (OBC-NCL) रैंक लिस्ट | 7 | 82 |
जनरल-ईडब्ल्यूएस (GEN-EWS) रैंक लिस्ट | 7 | 82 |
एससी रैंक लिस्ट | 4 | 46 |
एसटी रैंक लिस्ट | 4 | 46 |
कॉमन-पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट (CRL-PwD) | 4 | 46 |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी (OBC-NCL-PwD) रैंक लिस्ट | 4 | 46 |
जनरल-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी (GEN-EWS-PwD) रैंक लिस्ट | 4 | 46 |
एससी-पीडब्ल्यूडी (SC-PwD) रैंक लिस्ट | 4 | 46 |
एसटी-पीडब्ल्यूडी (ST-PwD) रैंक लिस्ट | 4 | 46 |
प्रिपरेटरी कोर्स (PC) रैंक लिस्ट | 2 | 23 |
अब जोसा ( JOSAA ) काउंसलिंग में लेना होगा हिस्सा
जिन उम्मीदवारों ने जेईई एडवांस्ड पास किया है उन्हें दाखिले के लिए जोसा ( JoSAA 2026 ) काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। जोसा काउंसलिंग 2 जून 2026 से शुरू होगी।
जोसा काउंसलिंग से देश के कुल 23 आईआईटी, 31 एनआईटी, 26 ट्रिपलआईटी व 47 जीएफटीआई मिलाकर 127 इंजीनियरिंग कॉलेजों की 62853 सीटों पर दाखिला होगा। इसमें 23 आईआईटी की 18160 सीटें, 31 एनआईटी की 24525, 26 ट्रिपलआईटी की 9940 एवं 47 जीएफटीआई की 10228 सीटें शामिल हैं।
जोसा काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए 12वीं में 75 फीसदी अंक जरूरी
आईआईटी व एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला लेने के लिए 12वीं बोर्ड एग्जाम में कम से कम 75 फीसदी नंबर होना चाहिए (एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए 65 फीसदी) या फिर संबंधित बोर्ड एग्जाम रिजल्ट में टॉप 20 परसेंटाइल उम्मीदवारों में से एक होना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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