JEE Advanced 2026 syllabus PDF released at jeeadv.ac.in, here subject wise topic syllabus PDF download link
JEE Advanced 2026 syllabus: IIT में जाने की तैयारी शुरू, JEE एडवांस्ड 2026 का नया सिलेबस PDF जारी

JEE Advanced 2026 syllabus: IIT में जाने की तैयारी शुरू, JEE एडवांस्ड 2026 का नया सिलेबस PDF जारी

संक्षेप:

JEE Advanced 2026 syllabus PDF: IIT (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) ने आधिकारिक तौर पर JEE एडवांस्ड 2026 का सिलेबस PDF जारी कर दिया है। उम्मीदवार jeeadv.ac.in पर जाकर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स के साथ पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं।

Dec 14, 2025 12:15 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

JEE Advanced 2026 syllabus PDF: देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट, इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली JEE एडवांस्ड 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। IIT (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) ने आधिकारिक तौर पर JEE एडवांस्ड 2026 का सिलेबस PDF जारी कर दिया है।

जो उम्मीदवार वर्ष 2026 में यह परीक्षा देने की योजना बना रहे हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स के साथ पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं।

तैयारी के लिए मिला स्पष्ट रोडमैप

JEE एडवांस्ड का सिलेबस छात्रों को उनकी तैयारी के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस PDF में कक्षा 11वीं और 12वीं के विषयों को शामिल किया गया है और यह परीक्षा के दोनों पेपर्स (पेपर 1 और पेपर 2) के लिए मान्य है।

आईआईटी ने छात्रों को सलाह दी है कि वे सिलेबस का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, क्योंकि प्रश्न पत्र में सवाल उन्हीं टॉपिक्स पर आधारित होंगे जो सिलेबस में दिए गए हैं। यह सिलेबस छात्रों को व्यवस्थित रूप से और सही दिशा में तैयारी करने में मदद करेगा।

मुख्य सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स

सिलेबस में फिजिक्स, कैमिस्ट्री और गणित के सभी मुख्य क्षेत्रों को विस्तार से कवर किया गया है।

फिजिक्स: इसमें जनरल फिजिक्स, मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स जैसे महत्वपूर्ण सेक्शन शामिल हैं। यह सेक्शन छात्रों की वैचारिक समझ और प्रॉब्लम साॅल्विंग स्किल्स को परखेगा।

केमिस्ट्री: सिलेबस में जनरल केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर (गैसें और तरल), और केमिकल थर्मोडायनामिक्स जैसे मुख्य क्षेत्र शामिल हैं, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए जरूरी हैं।

गणित (Mathematics): इसमें सेट्स, रिलेशन और फंक्शन्स, बीजगणित (Algebra), मैट्रिक्स (Matrices), प्रायिकता और सांख्यिकी (Probability and Statistics), और एनालिटिकल ज्योमेट्री जैसे विषय शामिल हैं।

JEE Advanced 2026 syllabus PDF Direct Link

सिलेबस डाउनलोड करने की प्रक्रिया

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आधिकारिक वेबसाइट से सिलेबस PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

सबसे पहले आधिकारिक JEE एडवांस्ड वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं।

होमपेज पर 'JEE Advanced 2026 syllabus PDF' लिंक खोजें।

लिंक पर क्लिक करने पर पीडीएफ डॉक्यूमेंट खुल जाएगा।

सभी विषयों के टॉपिक्स की समीक्षा करें और भविष्य के लिए PDF डाउनलोड करके सुरक्षित कर लें।

सफल तैयारी के लिए सुझाव

विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि छात्रों को न केवल पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से कवर करना चाहिए, बल्कि अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए सैंपल पेपर्स और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का भी अभ्यास करना चाहिए। पाठ्यक्रम की स्पष्ट जानकारी और लगातार अभ्यास ही इस कठिन परीक्षा में सफलता की कुंजी है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
