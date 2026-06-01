JEE Advanced 2026 रिजल्ट के बाद JoSAA काउंसलिंग के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत, जानें पूरा शेड्यूल
जेईई एडवांस्ड 2026 रिजल्ट के बाद जोसा काउंसलिंग शुरू होगी। आईआईटी, एनआईटी और आईआईआईटी में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी।
जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यह वही पल है जिसका इंतजार देशभर के लाखों छात्र सालभर करते हैं। इस रिजल्ट के आधार पर ही तय होगा कि कौन छात्र आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिले की दौड़ में आगे बढ़ेगा और किसका सफर एनआईटी या अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों तक जाएगा। यह प्रक्रिया काउंसलिंग के जरिए होती है जिसके जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है।
रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया
रिजल्ट आने के बाद छात्रों की परीक्षा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। सफल छात्रों को अब जोसा काउंसलिंग में भाग लेना होगा। यही वह मंच है जहां छात्रों की रैंक, पसंद और सीट उपलब्धता के आधार पर उन्हें कॉलेज और कोर्स आवंटित किया जाता है। यह पूरा चरण बेहद महत्वपूर्ण और प्रतिस्पर्धी होता है।
जोसा काउंसलिंग 2026: रजिस्ट्रेशन की संभावित शुरुआत
जोसा काउंसलिंग की शुरुआत 2 जून 2026 से होने की उम्मीद है। इस प्रक्रिया में छात्र अपने जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड के स्कोर के आधार पर भाग लेते हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है ताकि देश के किसी भी कोने से छात्र आसानी से आवेदन कर सकें। रजिस्ट्रेशन के दौरान छात्रों को अपनी जानकारी सही तरीके से भरनी होती है क्योंकि यही आगे की पूरी प्रक्रिया का आधार बनती है।
चॉइस फिलिंग और लॉकिंग सबसे अहम चरण
रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है चॉइस फिलिंग का। इसमें छात्र अपनी पसंद के आईआईटी, एनआईटी और आईआईआईटी संस्थानों और ब्रांच को क्रमवार चुनते हैं। इसके बाद लॉकिंग प्रक्रिया होती है, जिसमें चुनी गई प्राथमिकताओं को अंतिम रूप दिया जाता है। एक बार लॉक होने के बाद बदलाव की संभावना बहुत सीमित हो जाती है, इसलिए यह चरण बेहद सोच-समझकर पूरा किया जाता है।
मॉक अलॉटमेंट से मिलती है असली स्थिति की झलक
जोसा काउंसलिंग में मॉक सीट अलॉटमेंट भी किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों को यह समझाना होता है कि उनकी रैंक और पसंद के अनुसार उन्हें किस तरह की सीट मिल सकती है। इससे छात्र अपनी चॉइस में सुधार कर सकते हैं और बेहतर रणनीति बना सकते हैं। यह चरण कई छात्रों के लिए काफी मददगार साबित होता है क्योंकि इससे वास्तविक अलॉटमेंट का अंदाजा मिल जाता है।
फाइनल सीट अलॉटमेंट: तय होता है भविष्य का रास्ता
अंतिम सीट अलॉटमेंट में छात्रों को उनकी रैंक, कैटेगरी और भरी गई प्राथमिकताओं के आधार पर कॉलेज और ब्रांच दी जाती है। यह चरण सबसे निर्णायक होता है क्योंकि यहीं से तय होता है कि छात्र किस संस्थान में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करेगा। सीट मिलने के बाद उसे स्वीकार करना होता है और आगे की प्रक्रिया शुरू होती है।
सीट मिलने का प्रॉसेस
सीट मिलने के बाद छात्रों को सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होती है, जिससे उनकी सीट पक्की हो जाती है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स सत्यापन की प्रक्रिया होती है, जिसमें छात्रों को अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, पहचान पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। यह चरण बहुत जरूरी होता है क्योंकि बिना सत्यापन के प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं होती।
रिपोर्टिंग और अंतिम प्रवेश की प्रक्रिया
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद छात्रों को आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना होता है। यह अंतिम चरण होता है जहां छात्र अपने कॉलेज में भौतिक रूप से या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसके बाद उनका प्रवेश औपचारिक रूप से पूरा हो जाता है और नया शैक्षणिक सफर शुरू होता है।
किन डॉक्यूमेंट्स की होती है सबसे ज्यादा जरूरत
जोसा काउंसलिंग के दौरान छात्रों को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ तैयार रखने होते हैं। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), बैंक खाता विवरण और अन्य जरूरी कागजात शामिल होते हैं। किसी भी दस्तावेज़ की कमी होने पर प्रक्रिया में दिक्कत आ सकती है, इसलिए पहले से तैयारी जरूरी होती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव