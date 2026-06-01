JEE Advanced पास, लेकिन 12वीं के नंबर कम? CBSE बवाल के बाद IIT ने छात्रों की बड़ी टेंशन की दूर
JEE Advanced 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद IIT रुड़की ने स्पष्ट किया है कि सभी सफल छात्र JoSAA काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि अंतिम दाखिला 12वीं की पात्रता शर्तें पूरी करने पर ही मिलेगा।
JEE Advanced 2026 का परिणाम जारी होते ही देशभर के लाखों इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों की नजर अब JoSAA काउंसलिंग पर टिक गई है। इस बार नतीजों के साथ एक बड़ा सवाल भी चर्चा में रहा। कई छात्र ऐसे हैं जो प्रवेश परीक्षा में सफल तो हो गए हैं, लेकिन 12वीं बोर्ड परीक्षा में मिले अंकों को लेकर चिंतित हैं। खासतौर पर सीबीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर चल रही बहस के बीच कई अभ्यर्थियों को डर था कि कहीं उनके बोर्ड अंक IIT में दाखिले की राह न रोक दें।
IIT रुड़की ने काउंसलिंग को लेकर क्या कहा?
JEE Advanced 2026 आयोजित करने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। संस्थान की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि JEE Advanced में सफल घोषित सभी उम्मीदवारों को JoSAA 2026 काउंसलिंग प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि छात्र अपने 12वीं के अंकों को लेकर चिंता किए बिना काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और सीट आवंटन की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं।
लेकिन अंतिम दाखिले के लिए पूरी करनी होगी यह शर्त
हालांकि IIT रुड़की ने साथ ही यह भी साफ किया है कि केवल काउंसलिंग में हिस्सा लेने से दाखिला सुनिश्चित नहीं होगा। किसी भी उम्मीदवार का अंतिम सीट कन्फर्मेशन और प्रवेश तभी मान्य होगा जब वह JEE Advanced 2026 सूचना पुस्तिका में निर्धारित बोर्ड परीक्षा संबंधी पात्रता मानदंड और अन्य शर्तों को पूरा करेगा। सरल शब्दों में कहें तो छात्र को सीट आवंटित हो सकती है, लेकिन अगर वह निर्धारित प्रतिशत या पात्रता शर्त पूरी नहीं करता है तो उसका दाखिला अंतिम रूप से मंजूर नहीं किया जाएगा।
सफल छात्रों को क्यों मिली राहत?
इस घोषणा से उन हजारों छात्रों को राहत मिली है जो JEE Advanced में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद अपने बोर्ड परिणामों को लेकर असमंजस में थे। अब ऐसे छात्र कम से कम JoSAA काउंसलिंग में हिस्सा लेकर सीट आवंटन की प्रक्रिया में बने रह सकते हैं और पात्रता संबंधी स्थिति स्पष्ट होने तक अवसर नहीं खोएंगे।
JEE Advanced 2026 में किसने किया टॉप?
इस वर्ष JEE Advanced 2026 में IIT दिल्ली जोन के छात्र शुभम कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 360 में से 330 अंक हासिल किए और देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं लड़कियों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली उम्मीदवार आरोही देशपांडे रहीं। IIT दिल्ली जोन से ही आने वाली आरोही ने 360 में से 280 अंक हासिल किए और कॉमन रैंक लिस्ट में 77वीं रैंक प्राप्त की।
अब JoSAA काउंसलिंग पर रहेगी नजर
JEE Advanced परिणाम घोषित होने के बाद अब अगला बड़ा चरण JoSAA 2026 काउंसलिंग का है। IIT, NIT, IIIT और अन्य प्रमुख तकनीकी संस्थानों में सीट आवंटन इसी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे में सफल उम्मीदवारों के लिए समय पर पंजीकरण और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखना बेहद महत्वपूर्ण होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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