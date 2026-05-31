JEE Advanced 2026 Result: जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा का रिजल्ट, यहां से कर सकेंगे चेक
JEE Advanced 2026 Result: आईआईटी रुड़की की आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, परीक्षा का अंतिम परिणाम 01 जून 2026 को आधिकारिक पोर्टल jeeadv.ac.in पर जारी कर दिया जाएगा।
JEE Advanced 2026 Result: देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों यानी इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) में दाखिले की रेस में शामिल लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) रुड़की द्वारा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस्ड यानी 'जेईई एडवांस्ड 2026' का रिजल्ट (JEE Advanced Result 2026) बेहद जल्द घोषित किया जा रहा है। आईआईटी रुड़की की आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, परीक्षा का अंतिम परिणाम 01 जून 2026 को जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए छात्र इसके लाइव होते ही आधिकारिक पोर्टल jeeadv.ac.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड और ऑल इंडिया रैंक ऑनलाइन चेक कर सकेंगे।
रिजल्ट के साथ ही जारी होगी फाइनल आंसर-की
आईआईटी रुड़की परिणाम घोषित करने के साथ-साथ परीक्षा की फाइनल आंसर-की भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में लाइव करेगा। इसके माध्यम से छात्र अपने उत्तरों का फाइनल रूप से मूल्यांकन कर सकेंगे। इससे पहले आईआईटी रुड़की द्वारा प्रोविजनल आंसर-की जारी कर छात्रों से आपत्तियां मांगी गई थीं। उन सभी आपत्तियों की गहन समीक्षा करने के बाद ही इस फाइनल रिजल्ट और कटऑफ लिस्ट को तैयार किया गया जाएगा।
जेईई एडवांस्ड स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
स्टेप 1: सबसे पहले जेईई एडवांस्ड की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध "Important Announcements" सेक्शन में जाकर "JEE Advanced 2026 Result" वाले लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर) दर्ज करने होंगे।
स्टेप 4: डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: आपका जेईई एडवांस्ड स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य की काउंसलिंग के लिए एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इन जानकारियों की करें जांच
आईआईटी रुड़की ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का मिलान बहुत सावधानी से कर लें।
उम्मीदवार का नाम और स्पेलिंग
परीक्षा का नाम
रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर
परीक्षा में पास होने का स्टेटस
दोनों पेपरों में प्राप्त कुल अंक
विषयवार मार्क्स
नतीजों के तुरंत बाद शुरू होगी जोसा (JoSAA) काउंसलिंग प्रक्रिया
जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद, देश भर के 23 आईआईटी, एनआईटी और आईआईआईटी संस्थानों में सीटों के आवंटन के लिए जॉइंट सीट्स एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA) काउंसलिंग 2026 की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। जो छात्र एडवांस्ड की कटऑफ लिस्ट को क्लियर करेंगे, वे अपनी रैंक के आधार पर मनपसंद आईआईटी और इंजीनियरिंग ब्रांच (जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आदि) को लॉक कर सकेंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे काउंसलिंग के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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