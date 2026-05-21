JEE Advanced 2026: जेईई एडवांस्ड की रिस्पॉन्स शीट आज होगी जारी, jeeadv.ac.in पर कर सकेंगे डाउनलोड
JEE Advanced 2026 Response Sheet: आईआईटी रुड़की द्वारा जारी किए गए आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक आज 21 मई 2026 को जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षार्थियों की रिस्पॉन्स शीट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी जाएगी।
JEE Advanced 2026 Response Sheet: देश के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) में दाखिले के लिए आयोजित की गई 'जेईई एडवांस्ड 2026' (JEE Advanced 2026) में शामिल हुए देश भर के लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट आया है। आईआईटी रुड़की द्वारा जारी किए गए आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक आज 21 मई 2026 को शाम 5:00 बजे परीक्षार्थियों की रिस्पॉन्स शीट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी जाएगी।
जो भी छात्र आगामी 17 मई 2026 को आयोजित हुई इस कठिन परीक्षा के दोनों पेपरों (पेपर 1 और पेपर 2) में उपस्थित हुए थे, वे परीक्षा पोर्टल पर लॉग-इन करके यह देख सकेंगे कि उन्होंने परीक्षा के दौरान कंप्यूटर पर किस प्रश्न का क्या उत्तर मार्क किया था।
प्रोविजनल आंसर-की और ऑब्जेक्शन विंडो का शेड्यूल
जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की 25 मई 2026 को सुबह 10:00 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रोविजनल आंसर-की में दिए गए किसी उत्तर पर कोई आपत्ति होती है, तो वह प्रमाण के साथ अपनी आपत्ति या फीडबैक सबमिट कर सकता है। यह आपत्ति विंडो 25 मई से 26 मई 2026 की शाम 5:00 बजे तक खुली रहेगी।
छात्रों से प्राप्त आपत्तियों की एक्सपर्ट द्वारा जांच करने के बाद, आईआईटी रुड़की 1 जून 2026 को सुबह 10:00 बजे फाइनल आंसर-की के साथ 'जेईई एडवांस्ड 2026' रिजल्ट और स्कोरकार्ड घोषित कर देगा।
रिस्पॉन्स शीट से ऐसे कैलकुलेट करें अपना संभावित स्कोर
आईआईटी रुड़की ने 17 मई को परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद ही पेपर-1 और पेपर-2 दोनों के प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए थे, इसलिए रिस्पॉन्स शीट आने के बाद छात्र आसानी से अपने स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। 25 मई को जैसे ही प्रोविजनल आंसर-की जारी होगी, छात्र अपने द्वारा चुने गए उत्तरों का मिलान आधिकारिक आंसर-की से करके परिणाम घोषित होने से पहले ही अपना संभावित स्कोर और ऑल इंडिया रैंक (AIR) का अनुमान लगा सकेंगे।
ऑनलाइन रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
शाम 5:00 बजे लिंक एक्टिव होने के बाद अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपनी पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं:
- सबसे पहले जेईई एडवांस्ड की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिख रहे "JEE Advanced 2026 Candidate Response Sheet" वाले लिंक पर क्लिक करें।
3. अब आपके सामने एक नया लॉग-इन क्रेडेंशियल पोर्टल खुलेगा।
4. यहां अपना जेईई एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि (Date of Birth) और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
5. डिटेल्स सबमिट करते ही आपकी स्क्रीन पर रिस्पॉन्स शीट ओपन हो जाएगी, जिसे भविष्य के लिए डाउनलोड और सेव कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स