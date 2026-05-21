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JEE Advanced 2026 की रिस्पॉन्स शीट जारी, jeeadv.ac.in पर अब ऐसे जांचें अपने जवाब

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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jee advanced 2026 response sheet released : आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड 2026 की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने दर्ज जवाब देख सकते हैं। 25 मई को अस्थायी उत्तर कुंजी जारी होगी।

JEE Advanced 2026 की रिस्पॉन्स शीट जारी, jeeadv.ac.in पर अब ऐसे जांचें अपने जवाब

jee advanced 2026 response sheet released : देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में गिनी जाने वाली जेईई एडवांस्ड 2026 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आईआईटी रुड़की ने 21 मई 2026 को अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम 5 बजे के बाद छात्रों को अभ्यर्थी पोर्टल पर अपनी रिस्पॉन्स शीट दिखाई देने लगी। इस रिस्पॉन्स शीट में परीक्षा के दौरान पेपर 1 और पेपर 2 में छात्रों द्वारा चुने गए जवाब दर्ज हैं। इसकी मदद से छात्र अब अपने उत्तरों का मिलान करके संभावित अंकों का अंदाजा लगा सकेंगे।

आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं दर्ज जवाब

अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट [जेईई एडवांस्ड आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि और अन्य प्रवेश विवरण भरने होंगे। हालांकि खबर लिखे जाने तक वेबसाइट पर अलग से कोई सूचना दिखाई नहीं दी, लेकिन कई छात्रों ने पोर्टल पर रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध होने की जानकारी दी है।

पहले ही जारी हो चुके हैं प्रश्न पत्र

आईआईटी रुड़की परीक्षा खत्म होने के कुछ समय बाद ही दोनों प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में जारी कर चुका था। अब रिस्पॉन्स शीट आने के बाद छात्रों को उत्तर कुंजी का इंतजार है। अधिकतर छात्र रिस्पॉन्स शीट और उत्तर कुंजी की मदद से अपने अंक निकालने की कोशिश करते हैं ताकि परिणाम आने से पहले आईआईटी में दाखिले की संभावना समझ सकें।

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25 मई को जारी होगी अस्थायी आंसर की

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार जेईई एडवांस्ड 2026 की अस्थायी आंसर की 25 मई को सुबह 10 बजे जारी की जाएगी। इसके बाद छात्र अपने दर्ज जवाबों का मिलान करके संभावित अंक निकाल सकेंगे। अगर किसी छात्र को उत्तर कुंजी में गलती दिखाई देती है तो वह आपत्ति भी दर्ज करा सकेगा। अभ्यर्थियों को 25 मई से 26 मई शाम 5 बजे तक सुझाव और आपत्तियां भेजने का मौका मिलेगा।

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1 जून को आएगा अंतिम परिणाम

सभी आपत्तियों की जांच के बाद आईआईटी रुड़की अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगा। इसी के साथ 1 जून 2026 को सुबह 10 बजे जेईई एडवांस्ड 2026 का परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों के लिए आईआईटी दाखिला और जोसा परामर्श प्रक्रिया शुरू होगी। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा के जरिए देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में दाखिले का सपना देखते हैं।

ऐसे डाउनलोड करें जेईई एडवांस्ड 2026 की रिस्पॉन्स शीट

  • आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं
  • “जेईई एडवांस्ड 2026 रिस्पॉन्स शीट” लिंक पर दबाएं
  • पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि भरें
  • जरूरी विवरण जमा करें
  • स्क्रीन पर रिस्पॉन्स शीट दिखाई देगी
  • इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें

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संभावित रैंक समझने में मिलेगी मदद

रिस्पॉन्स शीट जारी होने के बाद अब छात्रों की नजर अस्थायी उत्तर कुंजी पर टिकी हुई है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सही तरीके से जवाबों का मिलान करने पर छात्र अपनी संभावित रैंक और आईआईटी में दाखिले की स्थिति का शुरुआती अनुमान लगा सकते हैं।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

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