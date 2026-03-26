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IIT JEE 2026: पुराने पैटर्न पर ही होगी आईआईटी एडमिशन परीक्षा, जेईई एग्जाम में कोई बदलाव नहीं

Mar 26, 2026 06:09 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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IIT JEE Advanced 2026 Exam: इस वर्ष जेईई एडवांस्ड 2025 परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब छात्र अपनी तैयारी को पुराने फॉर्मेट के अनुसार ही जारी रख सकते हैं।

IIT JEE 2026: पुराने पैटर्न पर ही होगी आईआईटी एडमिशन परीक्षा, जेईई एग्जाम में कोई बदलाव नहीं

JEE Advanced 2026 Exam Pattern : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली देश की सबसे कठिन परीक्षा JEE Advanced 2026 को लेकर एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर परीक्षा पैटर्न में बदलाव की चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए IIT रूड़की ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष जेईई एडवांस्ड 2025 परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह स्पष्टीकरण उन लाखों छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो पिछले कई महीनों से अनिश्चितता की स्थिति में थे। अब छात्र अपनी तैयारी को पुराने फॉर्मेट के अनुसार ही जारी रख सकते हैं।

क्यों हो रही थी बदलाव की चर्चा?

पिछले कुछ समय से शिक्षा जगत में यह चर्चा तेज थी कि नई शिक्षा नीति और प्रतियोगी परीक्षाओं के बढ़ते दबाव को देखते हुए आईआईटी प्रवेश परीक्षा के पैटर्न में कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। आईआईटी रूड़की की आधिकारिक घोषणा ने यह साफ कर दिया है कि JEE Advanced 2026 अपने पुराने और चुनौतीपूर्ण पैटर्न पर ही आधारित होगी।

कैसा होगा परीक्षा का पैटर्न?

आईआईटी रूड़की के अनुसार, परीक्षा में पहले की तरह ही दो पेपर (पेपर 1 और पेपर 2) होंगे। दोनों ही पेपर में शामिल होना हर उम्मीदवार के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित के सेक्शन होंगे। प्रश्नपत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs), न्यूमेरिकल वैल्यू वाले प्रश्न और मैचिंग लिस्ट वाले सवाल शामिल होंगे, जो छात्रों की गहरी समझ और प्रॉब्लम साॅल्विंग की स्किल को परखेंगे। परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए अंकों की कटौती नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान पहले की तरह ही लागू रहेगा।

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रजिस्ट्रेशन और पात्रता मानदंड

JEE Advanced 2026 में केवल वे ही छात्र बैठने के पात्र होंगे जो JEE Main 2026 की परीक्षा में टॉप 2.5 लाख रैंक (सभी कैटेगरी को मिलाकर) के अंदर आएंगे। जेईई मेन के नतीजे आने के बाद अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। छात्रों को अपनी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75% अंक (SC/ST के लिए 65%) या अपनी कैटेगरी के टॉप 20 परसेंटाइल में होना अनिवार्य होगा।

एक्सपर्ट की सलाह: अब केवल प्रैक्टिस पर ध्यान दें

शिक्षा एक्सपर्ट का कहना है कि पैटर्न में बदलाव न होने की खबर छात्रों के लिए मानसिक शांति लेकर आई है। अब छात्रों को किसी भी नए प्रकार के प्रश्नों के डर से मुक्त होकर पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों (PYQ) और मॉक टेस्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आईआईटी रूड़की ने भी छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।

इस परीक्षा के माध्यम से देश के 23 आईआईटी संस्थानों में बी.टेक, बी.ई. और अन्य अंडरग्रेजुएट कोर्सेज की हजारों सीटों पर एडमिशन मिलता है। परीक्षा की तिथि 17 मई 2026 है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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