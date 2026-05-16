JEE Advanced 2026 कल, ये गलती की तो सेंटर के बाहर ही रुक जाएंगे छात्र
JEE Advanced 2026 परीक्षा 17 मई को दो शिफ्ट में आयोजित होगी। आइए जानते हैं परीक्षा के दौरान कौन सी वस्तुएं ले जा सकते हैं और किन चीजों की मनाही है।
देशभर में इंजीनियर बनने का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। JEE Advanced 2026 की परीक्षा रविवार 17 मई को आयोजित की जाएगी और इस बार भी परीक्षा को लेकर सुरक्षा और नियम काफी सख्त रखे गए हैं। कई छात्र सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं, लेकिन हर साल बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जिन्हें छोटी-छोटी लापरवाहियों की वजह से परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे में IIT रुड़की ने परीक्षा से पहले साफ कर दिया है कि बिना जरूरी दस्तावेज और तय नियमों के किसी को भी एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी।
परीक्षा दो शिफ्ट में होगी
इस साल JEE Advanced 2026 का आयोजन दो पेपर में किया जाएगा। पहला पेपर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। वहीं दूसरा पेपर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होगा। दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को एक घंटे का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।
प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा और छात्र परीक्षा के दौरान भाषा बदल भी सकेंगे। मार्किंग स्कीम के मुताबिक सही जवाब पर 4 अंक मिलेंगे जबकि गलत उत्तर देने पर 1 अंक काटा जाएगा।
एडमिट कार्ड के बिना नहीं मिलेगी एंट्री
IIT रुड़की ने साफ निर्देश दिया है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए प्रिंटेड एडमिट कार्ड जरूरी होगा। सिर्फ मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड मान्य नहीं माना जाएगा। एडमिट कार्ड में छात्र का नाम, रोल नंबर, फोटो, सिग्नेचर, परीक्षा केंद्र का पता और रिपोर्टिंग टाइम जैसी अहम जानकारी दी गई है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट से 17 मई 2026 दोपहर 2:30 बजे तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
परीक्षा केंद्र पर क्या-क्या ले जाना जरूरी है
IIT रुड़की ने छात्रों को सलाह दी है कि वे सेंटर पर समय से पहले पहुंचें ताकि फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक जांच में दिक्कत न हो। परीक्षा हॉल के अंदर सिर्फ कुछ जरूरी सामान ही ले जाने की अनुमति होगी। छात्र अपने साथ ये चीजें ले जा सकते हैं -
- JEE Advanced 2026 का प्रिंटेड एडमिट कार्ड
- ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- पेन और पेंसिल
- पारदर्शी पानी की बोतल
इन सामानों पर पूरी तरह रोक
परीक्षा केंद्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कई निजी सामान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। अगर किसी छात्र के पास ये सामान मिला तो उसे एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रतिबंधित सामानों में शामिल हैं -
- मोबाइल फोन
- स्मार्ट वॉच और घड़ी
- ब्लूटूथ डिवाइस
- ईयरफोन और माइक्रोफोन
- कैलकुलेटर
- इलेक्ट्रॉनिक पेन
- पेन ड्राइव
- स्कैनर
- कैमरा
- वॉलेट और हैंडबैग
- लिखे हुए नोट्स या कागज
- ज्योमेट्री बॉक्स
- स्केल और रबर
- पेंसिल बॉक्स और पाउच
ड्रेस कोड को लेकर भी सख्ती
इस बार ड्रेस कोड को लेकर भी IIT रुड़की ने खास निर्देश जारी किए हैं। छात्रों को किसी भी तरह के धातु वाले आभूषण पहनकर आने से मना किया गया है। इसमें अंगूठी, चेन, ब्रेसलेट, कान की बाली, पेंडेंट और बैज जैसी चीजें शामिल हैं।
छात्रों को बड़े बटन वाले कपड़े पहनने से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही बंद जूते की जगह चप्पल या सैंडल पहनकर आने को कहा गया है। परीक्षा केंद्र के अंदर ताबीज या किसी तरह का चार्म पहनने की भी अनुमति नहीं होगी।
दूसरे शहर में परीक्षा देने वालों के लिए अहम सलाह
कई छात्र ऐसे हैं जिनका परीक्षा केंद्र उनके गृह शहर से बाहर पड़ा है। ऐसे छात्रों को यात्रा और सेंटर पहुंचने की योजना पहले से बनाकर रखने की सलाह दी गई है। IIT रुड़की ने कहा है कि रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड में ध्यान से जांच लें ताकि आखिरी समय में परेशानी न हो।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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