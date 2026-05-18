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JEE Advanced 2026 Exam Analysis: जेईई एडवांस्ड में फिजिक्स- केमिस्ट्री ने छुड़ाए पसीने, गणित ने बचाया; कैसा रहा पेपर

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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JEE Advanced 2026 Analysis: जेईई एडवांस्ड परीक्षा देकर केंद्रों से बाहर निकले अभ्यर्थियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। अधिकांश छात्रों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवालों को काफी कठिन और कैलकुलेटिव बताया। 

JEE Advanced 2026 Exam Analysis: जेईई एडवांस्ड में फिजिक्स- केमिस्ट्री ने छुड़ाए पसीने, गणित ने बचाया; कैसा रहा पेपर

JEE Advanced 2026 Exam Analysis: देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा-एडवांस्ड (JEE Advanced) रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। शहर के सात विभिन्न ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। दो अलग-अलग पालियों में आयोजित हुई इस उच्च स्तरीय परीक्षा के दौरान किसी भी केंद्र से किसी प्रकार की तकनीकी खराबी या अव्यवस्था की कोई शिकायत सामने नहीं आई और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई।

आपको बता दें कि जेईई एडवांस की इस परीक्षा में केवल वही चुनिंदा अभ्यर्थी शामिल होने के पात्र थे, जिन्होंने पहले आयोजित हुई जेईई मेन परीक्षा में अपनी-अपनी श्रेणी के तहत निर्धारित कट-ऑफ अंक हासिल कर सफलता पाई थी।

कैसा रहा पेपर का स्तर? फिजिक्स-केमिस्ट्री ने उलझाया, गणित ने बचाया

परीक्षा देकर केंद्रों से बाहर निकले अभ्यर्थियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। अधिकांश छात्रों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवालों को काफी कठिन और कैलकुलेटिव बताया। अभ्यर्थियों के फीडबैक के मुताबिक, सुबह की पहली पाली की परीक्षा, दोपहर के बाद हुई दूसरी पाली की तुलना में अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण थी।

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दूसरी पाली में फिजिक्स के प्रश्नों का स्तर बेहद कठिन आया था, जिन्हें तय समय में हल करने में अच्छे-अच्छे छात्रों के पसीने छूट गए। केमिस्ट्री विषय के पेपर में इस बार आर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री से जुड़े सवालों ने अभ्यर्थियों की परेशानी को काफी बढ़ा दिया। जहां एक ओर फिजिक्स और केमिस्ट्री छात्रों को छका रहे थे, वहीं गणित के सवाल दोनों ही पालियों में काफी अच्छे और संतुलित रहे। गणित के आसान और सीधे सवालों के कारण छात्रों को अपना स्कोर बेहतर करने का अच्छा मौका मिल गया।

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एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव: निगेटिव मार्किंग घटने से छात्र खुश

इस वर्ष जेईई एडवांस की परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को परीक्षा पैटर्न में एक बेहद महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। परीक्षा के नए नियमों के तहत, एक से अधिक सही उत्तर वाले प्रश्नों (MCO) में गलत जवाब देने पर अब केवल एक अंक की निगेटिव मार्किंग (-1 Mark) तय की गई थी।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष तक ऐसे बहु-विकल्पीय प्रश्नों में गलत उत्तर देने पर दो अंकों की भारी निगेटिव मार्किंग (-2 Marks) का प्रावधान था। आयोग के इस फैसले का छात्रों ने दिल से स्वागत किया है और इसे अपने लिए एक बड़ी राहत की बात बताई है।

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क्या कहते हैं परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी?

परीक्षा केंद्र से बाहर आए अभ्यर्थी सुमेर कुमार ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया, "पहली पाली का पेपर काफी हद तक संतुलित था, लेकिन दूसरी पाली में आते ही फिजिक्स के सवालों ने बहुत ज्यादा उलझा दिया। हालांकि, हमारे लिए अच्छी बात यह रही कि गणित विषय के सवाल काफी आसान थे, जिससे पूरा प्रश्नपत्र संभालना थोड़ा आसान हो गया।"

वहीं एक अन्य अभ्यर्थी आर्यन मिश्र ने बताया, "केमिस्ट्री के सेक्शन में आर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रश्न सामान्य से काफी ज्यादा कठिन पूछे गए थे। इसकी वजह से पेपर हल करने में थोड़ी दिक्कतें जरूर आई हैं, लेकिन कुल मिलाकर मेरे दोनों पेपर अच्छे हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मुझे आईआईटी (IIT) में प्रवेश मिल जाएगा।" परीक्षा समाप्त होने के बाद अब छात्रों को इसकी आंसर-की और नतीजों का इंतजार है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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