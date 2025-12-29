JEE Advanced 2026 dates : जेईई एडवांस्ड के आवेदन 23 अप्रैल से, देखें JoSAA काउंसलिंग समेत अहम तिथियां

संक्षेप: JEE Advanced 2026 dates : IIT रुड़की ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) एडवांस्ड 2026 का डिटेल्ड शेड्यूल जारी कर दिया है। जेईई मेन 2026 क्वालीफाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल को शुरू होगा और 2 मई 2026 तक चलेगा।

JEE Advanced 2026 dates : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की (IIT रुड़की) ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) एडवांस्ड 2026 का डिटेल्ड शेड्यूल जारी कर दिया है। जेईई मेन 2026 क्वालीफाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल को शुरू होगा और 2 मई 2026 तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर होगा। जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा 17 मई को होगी, जबकि फाइनल आंसर की और रिजल्ट 1 जून को घोषित किए जाएंगे। शेड्यूल में एडमिट कार्ड जारी होने, रिस्पॉन्स शीट दिखाने, आंसर की चैलेंज विंडो और आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट (AAT) से जुड़ी ज़रूरी तारीखें भी शामिल हैं।

JEE एडवांस्ड 2026: पूरा शेड्यूल नीचे दिया गया है - जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे- 23 अप्रैल, 2026, सुबह 10 बजे से 2 मई, 2026, रात 11:59 बजे तक

- शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 4 मई, 2026, रात 11:59 बजे

- एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध 11 मई, 2026, सुबह 10 बजे से 17 मई, 2026 (14:30 IST)

- दिव्यांग उम्मीदवारों द्वारा स्क्राइब का चयन- 16 मई, 2026

- जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा- 17 मई, 2026

- पेपर 1: सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

- पेपर 2: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक

उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध - 21 मई, 2026, शाम 5 बजे

प्रोविजनल आंसर - 25 मई, 2026, सुबह 10 बजे

प्रोविजनल आंसर की पर फीडबैक - 25 मई, 2026, सुबह 10 बजे से 26 मई, 2026, शाम 5 बजे तक

फाइनल आंसर की और JEE एडवांस्ड 2026 के नतीजे - 1 जून, 2026, सुबह 10 बजे

AAT 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन- 1 जून, 2026, सुबह 10 बजे

से 2 जून, 2026, शाम 5 बजे तक

JoSAA 2026 काउंसलिंग की संभावित शुरुआत- 2 जून, 2026, शाम 5 बजे

आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट (AAT) 2026- 4 जून, 2026

सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

AAT 2026 के नतीजों की घोषणा- 7 जून, 2026 शाम 5 बजे

जेईई मेन से निकलती है जेईई एडवांस्ड की राह जेईई मेन अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में बीटेक/बीई प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जेईई मेन परीक्षाएं खत्म होने के बाद दोनों सत्रों के बेस्ट एनटीए स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स की रैंक जारी की जाएगी। जेईई मेन परिणाम में पहले 2,50,000 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस टेस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस के जरिए आईआईटी में दाखिला मिलता है। आईआईटी एंट्रेंस जेईई एडवांस्ड भी वही दे सकेगा जिसके 12वीं में कम से कम 75 फीसदी मार्क्स होंगे। या फिर संबंधित बोर्ड एग्जाम में टॉप 20 परसेंटाइल उम्मीदवारों में से एक होंगे।

सिलेबस पहले ही हो चुका है जारी, परीक्षा 17 मई को देश की 23 आईआईटी में नामांकन के लिए 17 मई को परीक्षा होनी है। इसबार परीक्षा की जिम्मेदारी आईआईटी रुड़की को सौंपी गई है। परीक्षा की तैयारी छात्र बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए आईआईटी रुड़की ने पांच माह पहले ही जेईई एडवांस्ड की परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया है। इसके माध्यम से 23 आईआईटी करीब 18160 सीटों पर प्रवेश मिलता है

यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी और इसमें दो पेपर होंगे। पेपर एक सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और पेपर दो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों की सूची और पूरा कार्यक्रम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी। इस वर्ष का सिलेबस पिछले वर्षों के समान ही रखा गया है।

जेईई एडवांस्ड 2026 : रसायन शास्त्र के टॉपिक जनरल टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर : ठोस, द्रव और गैस, एटोमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बोंडिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल किनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, सोल्यूशन्स, सरफेस केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स, पिरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन, एस-ब्लॉक एलीमेंट्स, पी-ब्लॉक एलीमेंट्स, डी-ब्लॉक एलीमेंट्स, एफ-ब्लॉक एलीमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक्स्ट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रिंसिपल्स, एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, फिनोल, एल्किल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, हैलोएल्केन, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलिमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री

भौतिकी के टॉपिक : जनरल फिजिक्स, मेकैनिक्स, थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स

गणित के टॉपिक सेट्स, रिलेशन और फंक्शन, एल्जेब्रा, मैट्रिक्स, प्रॉबैबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ट्रिगोनोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैल्कुलस, इंटेग्रल कैल्कुलस, वेक्टर