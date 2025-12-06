JEE Advanced 2026 date : जेईई एडवांस्ड की तिथि घोषित, IIT की 18160 सीटों पर होगा दाखिला

संक्षेप: JEE Advanced 2026 date : देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 17 मई को होगा। इसके माध्यम से 23 आईआईटी 18160 सीटों पर प्रवेश मिलता है। इस वर्ष आईआईटी रुड़की जेईई एडवांस्ड लेगा।

JEE Advanced 2026 date : देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 17 मई को होगा। इसके माध्यम से 23 आईआईटी करीब 18160 सीटों पर प्रवेश मिलता है। इस वर्ष आईआईटी रुड़की जेईई एडवांस्ड लेगा। जेईई एडवांस्ड 2026 की वेबसाइट को शुक्रवार रात को अपडेट कर दिया गया है। गत वर्ष यह जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर के पास थी। इससे पूर्व जेईई-मेन परीक्षा की तिथियां जारी की जा चुकी है। परीक्षा दो सेशन में 21 से 30 जनवरी एवं 1 से 9 अप्रैल के मध्य संपन्न होगी। हर वर्ष जेईई-एडवांस्ड तिथि नवम्बर में जारी की जाती थी। इस वर्ष यह घोषणा दिसम्बर में हुई।

जेईई मेन से निकलती है जेईई एडवांस्ड की राह जेईई मेन अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में बीटेक/बीई प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जेईई मेन परीक्षाएं खत्म होने के बाद दोनों सत्रों के बेस्ट एनटीए स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स की रैंक जारी की जाएगी। जेईई मेन परिणाम में पहले 2,50,000 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस टेस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस के जरिए आईआईटी में दाखिला मिलता है। आईआईटी एंट्रेंस जेईई एडवांस्ड भी वही दे सकेगा जिसके 12वीं में कम से कम 75 फीसदी मार्क्स होंगे। या फिर संबंधित बोर्ड एग्जाम में टॉप 20 परसेंटाइल उम्मीदवारों में से एक होंगे।

बीते वर्ष क्या रही थी आईआईटी जोसा काउंसलिंग 5वें राउंड की BTech CSE की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जोसा आईआईटी ओपनिंग व क्लोजिंग रैंक संस्थान का नाम, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक आईआईटी बॉम्बे 1 66

आईआईटी भुवनेश्वर 2344 3785

आईआईटी मंडी 2096 3087

आईआईटी दिल्ली 24 125

आबू धाबी कैंपस - 1169 , 1346

आईआईटी इंदौर 952 1628

आईआईटी खड़गपुर 238 450

आईआईटी हैदराबाद 339 667

आईआईटी मद्रास 79 171

आईआईटी कानपुर 147 271

आईआईटी रुड़की 275 562

आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी 747 1424

आईआईटी पटना 1954 3226

आईआईटी (आईएसएम) धनबाद 2143 3377