IIT में दाखिले के लिए JEE Advanced की जल्द जारी होगी सिटी स्लिप, एडमिट कार्ड कब तक
JEE Advanced 2026 City Slip जल्द जारी होने वाली है। IIT Roorkee 11 मई से एडमिट कार्ड जारी करेगा और परीक्षा 17 मई को होगी। जानिए जरूरी तारीखें, एडमिट कार्ड में क्या होगा और परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाना जरूरी है।
देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने जा रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। IIT रुड़की जल्द ही JEE Advanced 2026 की सिटी स्लिप जारी करने वाला है। इस अपडेट का इंतजार लाखों छात्र काफी समय से कर रहे थे, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि परीक्षा किस शहर में आयोजित होगी। सिटी स्लिप जारी होने के बाद छात्र अपने सफर, रहने और परीक्षा से जुड़ी बाकी तैयारियों को बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे। खासकर दूसरे शहर में परीक्षा देने जाने वाले उम्मीदवारों के लिए यह जानकारी बेहद अहम मानी जा रही है।
11 मई से डाउनलोड होंगे एडमिट कार्ड
JEE Advanced 2026 का एडमिट कार्ड 11 मई 2026 से आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवार 17 मई तक इसे डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा 17 मई 2026 को आयोजित होगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि एडमिट कार्ड जारी होते ही उसे डाउनलोड करके सभी जानकारियां ध्यान से जांच लें ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
आवेदन के दौरान चुने थे शहर
JEE Advanced आवेदन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को अपनी पसंद के परीक्षा शहर चुनने का मौका दिया गया था। अब IIT रुड़की इन्हीं विकल्पों के आधार पर उम्मीदवारों को परीक्षा शहर आवंटित करेगा। परीक्षा भारत के कई चुनिंदा शहरों और कुछ विदेशी केंद्रों पर भी आयोजित की जाएगी। सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवारों को यह साफ हो जाएगा कि उन्हें किस शहर में परीक्षा देनी है।
एडमिट कार्ड में क्या-क्या होगा
JEE Advanced 2026 एडमिट कार्ड में उम्मीदवार से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां दी जाएंगी। इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, एप्लिकेशन नंबर, फोटो, हस्ताक्षर, जन्मतिथि और कैटेगरी जैसी डिटेल्स शामिल होंगी। इसके अलावा एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी निर्देश भी दिए जाएंगे। परीक्षा वाले दिन किसी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए इन निर्देशों को पहले ही पढ़ लेना जरूरी होगा।
परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाना जरूरी
उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी लेकर जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ एक वैध ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ भी जरूरी रहेगा। बिना एडमिट कार्ड या पहचान पत्र के एंट्री नहीं मिलेगी। छात्रों को सलाह दी जा रही है कि परीक्षा वाले दिन समय से पहले सेंटर पहुंचें ताकि जांच प्रक्रिया में आसानी रहे और तनाव कम हो।
JEE Advanced 2026 की जरूरी तारीखें
JEE Advanced 2026 से जुड़ी अहम तारीखें भी सामने आ चुकी हैं।
- एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख: 11 मई 2026
- स्क्राइब चुनने की आखिरी तारीख: 16 मई 2026
- JEE Advanced परीक्षा: 17 मई 2026
- कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट जारी: 21 मई 2026
- प्रोविजनल आंसर की: 25 मई 2026
- फाइनल आंसर की और रिजल्ट: 1 जून 2026
ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड
उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर लॉगिन डिटेल्स की मदद से अपनी सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। वेबसाइट पर एप्लिकेशन नंबर, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल की जरूरत पड़ सकती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव